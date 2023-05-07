Мыть или не мыть сырое мясо перед обработкой и заморозкой: ответ эксперта вас удивит

Эти секреты точно вам пригодятся

Многие уверены в том, что покупное мясо перед приготовлением нужно мыть. Однако вокруг этого вопроса существует немало споров.

Вместе с нутрициологом Ольгой Дорош рассказываем, стоит ли мыть мясо перед обработкой. С этими советами вы подготовите продукты к обработке и употреблению правильно.

Можно ли мыть сырое мясо

Дело в том, что в сыром мясе, птице, рыбе, яйцах могут содержаться вредные бактерии, например, Salmonella, Listeria, Campylobacter и E. coli. Все, к чему прикасаются эти продукты, могут заразиться такими бактериями. Даже если вы решили помыть мясо под краном, разбрызгивание воды может перенести в раковину болезнетворные бактерии — это называется "перекрестным загрязнением".

Поэтому упакованное сырое мясо нельзя мыть. Это может повысить вероятность пищевого отравления.

Более того, любые поверхности, контактирующие с сырым мясом, могут позже содержать вредные бактерии. Поэтому после нарезки продукта необходимо тщательно мыть горячей водой с мылом, а затем просушить бумажным полотенцем абсолютно все поверхности. Также рекомендуется хорошо мыть руки, тратя на весь процесс не менее 20 секунд.

Нужно ли мыть сырое мясо перед замораживанием

Этого также лучше не делать. Таким способом увеличивается риск перекрестного заражения. Когда мясо разморозится, приготовление его на огне все равно убьет все бактерии.

Как промыть мясо в песке

В этом случае мясо можно промывать, однако делать это нужно по определенным правилам. Сначала набирается в отдельный тазик вода, туда помещается кусок мяса. Мыть его при этом нужно подальше от раковины.

Кстати, вымачивание сырого мяса в соли, лимонном соке, соде, засолке продукта никак не влияет на бактерии. Если вы решили это сделать, лучше использовать отдельный контейнер и держать в холодильнике под закрытой крышкой.

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