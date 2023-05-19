За цим старовинним рецептом святкового рулету полюватимуть усі

Старовинний рецепт найсмачнішого десерту

Сирниками та солодкими варениками українська кухня зовсім не обмежується. Один із таких смакот — завиванец, святковий рулет з начинкою

Чи потрібно розповідати, наскільки рецепт штруделю з яблуками, родзинками та горіхами від Shuba смачний? Думаю, кожен любитель здоби про це здогадується — достатньо лише поглянути на їхній спокусливий вигляд. Це дуже смачна та чудова випічка.

Як приготувати завиванець — святковий рулет з начинкою

Інгредієнти на 5 порцій

Для опари:

молоко — 150 мл;

дріжджі сухі — 7 г;

цукор — 1 ч. л.

Для тіста:

борошно — 300 г;

яйця — 1 шт.;

цукор — 3 ст. л.;

масло вершкове — 50 г;

сіль — 3 г;

цукор ванільний — до свого смаку

Для начинки:

яблука — 4 шт.;

родзинки — 50 г;

мак — 2 ст. л.;

горіхи — 100 г;

цукор — 2 ст. л.;

цедра апельсина, кориця — до свого смаку.

Для змащування:

яйце куряче, жовток — 1 шт.

Спосіб приготування:

Для опари тепле молоко з’єднати з цукром та дріжджами. Залишити на 15 хвилин. У борошно додати всі сухі інгредієнти, перемішати, влити опару і додати інгредієнти, що залишилися, замісити еластичне тісто. Завантажити в кулю, перекласти в миску, змащену олією, і накрити плівкою. Залишити на 2 години. Яблука почистити та нарізати, подрібнити горіхи. Поєднати всі інгредієнти для начинки. Тісто розкотити в тонкий прямокутник, викласти начинку та закрутити щільний рулет. Перекласти рулет на лист або форму для випічки, змастити жовтком і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 50-60 хвилин.

А щоб завиванец не черствів, достатньо додати один інгредієнт. Так ваша випічка залишиться свіжою довше.