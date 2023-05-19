За цим старовинним рецептом святкового рулету полюватимуть усі
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Старовинний рецепт найсмачнішого десерту
Сирниками та солодкими варениками українська кухня зовсім не обмежується. Один із таких смакот — завиванец, святковий рулет з начинкою
Чи потрібно розповідати, наскільки рецепт штруделю з яблуками, родзинками та горіхами від Shuba смачний? Думаю, кожен любитель здоби про це здогадується — достатньо лише поглянути на їхній спокусливий вигляд. Це дуже смачна та чудова випічка.
Як приготувати завиванець — святковий рулет з начинкою
Інгредієнти на 5 порцій
Для опари:
- молоко — 150 мл;
- дріжджі сухі — 7 г;
- цукор — 1 ч. л.
Для тіста:
- борошно — 300 г;
- яйця — 1 шт.;
- цукор — 3 ст. л.;
- масло вершкове — 50 г;
- сіль — 3 г;
- цукор ванільний — до свого смаку
Для начинки:
- яблука — 4 шт.;
- родзинки — 50 г;
- мак — 2 ст. л.;
- горіхи — 100 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- цедра апельсина, кориця — до свого смаку.
Для змащування:
- яйце куряче, жовток — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Для опари тепле молоко з’єднати з цукром та дріжджами. Залишити на 15 хвилин.
- У борошно додати всі сухі інгредієнти, перемішати, влити опару і додати інгредієнти, що залишилися, замісити еластичне тісто. Завантажити в кулю, перекласти в миску, змащену олією, і накрити плівкою. Залишити на 2 години.
- Яблука почистити та нарізати, подрібнити горіхи. Поєднати всі інгредієнти для начинки.
- Тісто розкотити в тонкий прямокутник, викласти начинку та закрутити щільний рулет.
- Перекласти рулет на лист або форму для випічки, змастити жовтком і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 50-60 хвилин.
А щоб завиванец не черствів, достатньо додати один інгредієнт. Так ваша випічка залишиться свіжою довше.