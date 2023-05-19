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За цим старовинним рецептом святкового рулету полюватимуть усі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Завиванець – святкова українська випічка
Завиванець – святкова українська випічка. Фото shuba.life

Старовинний рецепт найсмачнішого десерту

Сирниками та солодкими варениками українська кухня зовсім не обмежується. Один із таких смакот — завиванец, святковий рулет з начинкою

Чи потрібно розповідати, наскільки рецепт штруделю з яблуками, родзинками та горіхами від Shuba смачний? Думаю, кожен любитель здоби про це здогадується — достатньо лише поглянути на їхній спокусливий вигляд. Це дуже смачна та чудова випічка.

Як приготувати завиванець — святковий рулет з начинкою

Інгредієнти на 5 порцій

Для опари:

  • молоко — 150 мл;
  • дріжджі сухі — 7 г;
  • цукор — 1 ч. л.

Для тіста:

  • борошно — 300 г;
  • яйця — 1 шт.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • масло вершкове — 50 г;
  • сіль — 3 г;
  • цукор ванільний — до свого смаку

Для начинки:

  • яблука — 4 шт.;
  • родзинки — 50 г;
  • мак — 2 ст. л.;
  • горіхи — 100 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • цедра апельсина, кориця — до свого смаку.

Для змащування:

  • яйце куряче, жовток — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Для опари тепле молоко з’єднати з цукром та дріжджами. Залишити на 15 хвилин.
  2. У борошно додати всі сухі інгредієнти, перемішати, влити опару і додати інгредієнти, що залишилися, замісити еластичне тісто. Завантажити в кулю, перекласти в миску, змащену олією, і накрити плівкою. Залишити на 2 години.
  3. Яблука почистити та нарізати, подрібнити горіхи. Поєднати всі інгредієнти для начинки.
  4. Тісто розкотити в тонкий прямокутник, викласти начинку та закрутити щільний рулет.
  5. Перекласти рулет на лист або форму для випічки, змастити жовтком і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 50-60 хвилин.

А щоб завиванец не черствів, достатньо додати один інгредієнт. Так ваша випічка залишиться свіжою довше.

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