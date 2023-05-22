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У магазині такі точно не знайдете: рецепт м’яких коржиків "з нічого"

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачні та бюджетні коржики
Смачні та бюджетні коржики. Фото babusyni-retsepty

Страва легко готується та швидко з’їдається

Якщо ви думаєте, що для випікання обов’язково потрібна купа часу і багато витрачених сил, то це не так. Існують досить прості рецепти виробів із тіста, які можна приготувати дуже легко та швидко.

Одним з таких варіантів випічки є коржики за "Бабусиними рецептами". Їх можна використовувати як хліб чи самостійну страву. Виходять коржі неймовірно ароматними та апетитними.

Як приготувати прості коржики

Інгредієнти:

  • тепла вода – 300 мл;
  • сухі дріжджі – 1 ч. л.;
  • цукровий пісок – 1 год. л.;
  • пшеничне борошно – 450 г;
  • соняшникова олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. У миску великого розміру виливаємо теплу воду, насипаємо дріжджі та добре розмішуємо. Закриваємо кришкою та залишаємо до підняття дріжджів.
  2. Додаємо олію і розмішуємо.
  3. Через сито висипаємо більшу частину борошна і ретельно розмішуємо.
  4. Насипаємо борошно, що залишилося, цукровий пісок і замішуємо тісто. Залишаємо тісто під кришкою на 40-50 хвилин.
  5. Розділяємо на чотири рівні частини та формуємо кульки. Формуємо коржики завтовшки 1 см і відправляємо в розігріту до 220-230 градусів духовку — кожен коржик на 5 хвилин. Страва готова, приємного апетиту!

До коржів можна подати незвичайний м’ятний топінг. Таку смакоту ви точно не купите у магазині.

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#Рецепт #Десерт #Коржі #Готуємо вдома