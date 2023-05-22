У магазині такі точно не знайдете: рецепт м’яких коржиків "з нічого"
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Страва легко готується та швидко з’їдається
Якщо ви думаєте, що для випікання обов’язково потрібна купа часу і багато витрачених сил, то це не так. Існують досить прості рецепти виробів із тіста, які можна приготувати дуже легко та швидко.
Одним з таких варіантів випічки є коржики за "Бабусиними рецептами". Їх можна використовувати як хліб чи самостійну страву. Виходять коржі неймовірно ароматними та апетитними.
Як приготувати прості коржики
Інгредієнти:
- тепла вода – 300 мл;
- сухі дріжджі – 1 ч. л.;
- цукровий пісок – 1 год. л.;
- пшеничне борошно – 450 г;
- соняшникова олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- У миску великого розміру виливаємо теплу воду, насипаємо дріжджі та добре розмішуємо. Закриваємо кришкою та залишаємо до підняття дріжджів.
- Додаємо олію і розмішуємо.
- Через сито висипаємо більшу частину борошна і ретельно розмішуємо.
- Насипаємо борошно, що залишилося, цукровий пісок і замішуємо тісто. Залишаємо тісто під кришкою на 40-50 хвилин.
- Розділяємо на чотири рівні частини та формуємо кульки. Формуємо коржики завтовшки 1 см і відправляємо в розігріту до 220-230 градусів духовку — кожен коржик на 5 хвилин. Страва готова, приємного апетиту!
До коржів можна подати незвичайний м’ятний топінг. Таку смакоту ви точно не купите у магазині.