У магазині такі точно не знайдете: рецепт м’яких коржиків "з нічого"

Страва легко готується та швидко з’їдається

Якщо ви думаєте, що для випікання обов’язково потрібна купа часу і багато витрачених сил, то це не так. Існують досить прості рецепти виробів із тіста, які можна приготувати дуже легко та швидко.

Одним з таких варіантів випічки є коржики за "Бабусиними рецептами". Їх можна використовувати як хліб чи самостійну страву. Виходять коржі неймовірно ароматними та апетитними.

Як приготувати прості коржики

Інгредієнти:

тепла вода – 300 мл;

сухі дріжджі – 1 ч. л.;

цукровий пісок – 1 год. л.;

пшеничне борошно – 450 г;

соняшникова олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У миску великого розміру виливаємо теплу воду, насипаємо дріжджі та добре розмішуємо. Закриваємо кришкою та залишаємо до підняття дріжджів. Додаємо олію і розмішуємо. Через сито висипаємо більшу частину борошна і ретельно розмішуємо. Насипаємо борошно, що залишилося, цукровий пісок і замішуємо тісто. Залишаємо тісто під кришкою на 40-50 хвилин. Розділяємо на чотири рівні частини та формуємо кульки. Формуємо коржики завтовшки 1 см і відправляємо в розігріту до 220-230 градусів духовку — кожен коржик на 5 хвилин. Страва готова, приємного апетиту!

До коржів можна подати незвичайний м’ятний топінг. Таку смакоту ви точно не купите у магазині.