Запіканка, що врятує бюджет: ситна вечеря з 200 грамів фаршу

Надзвичайно смачна та поживна страва

Запіканки — ідеальний варіант швидкої вечері. Якщо ви вже готували соковиту овочеву страву, зверніть увагу на цей рецепт із рисом.

Така запіканка швидко готується, не потребує особливих зусиль та економить ваш бюджет. Рецептом поділились на UaPortal.

Інгредієнти:

200 г яловичого фаршу

500 г картоплі

150 г рису

1 морква

0,5 цибулини

200 мл води

1 ст. л. томатної пасти

2 ст. л. рослинної олії

2 ст. л. сметани

50 г твердого сиру

сіль

спеції за смаком

Спосіб приготування:

Рис варимо до напівготовності. Натираємо моркву та дрібно ріжемо цибулю. Обсмажуємо овочі на сковорідці. Рис та зажарку змішуємо. Коли охолоне — змішуємо з фаршем З суміші робимо невеликі кульки. Картоплю чистимо та нарізаємо кружечками. Викладаємо на дно змащеної олією форми слайси картоплі. Зверху — тефтельки, а наверх — другу половину картоплі. Запікаємо в духовці 20 хвилин при 180 градусах. В цей час готуємо соус, яким будемо заливати запіканку. Змішуємо сметану, воду, томатну пасту, сіль та спеції. Заливаємо сумішшю картоплю з фаршем та ставимо у духовку ще на 35 хвилин. Коли картопля вільно протикається виделкою, посипаємо запіканку тертим сиром та відправляємо в духовку буквально на 5 хвилин. Ціль — розплавлений сир.

Перед подачею можна посипати запіканку дрібно порізаною зеленню — буде дуже смачно. Тут і м’ясо, і гарнір одразу, тож вечеря готова. Максимум можна швидко нарізати до страви легкий салат.