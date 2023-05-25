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На сніданок збігуться всі сусіди: рецепт пишного та корисного омлету із зеленою цибулею

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Заради такого омлету із зеленою цибулею варто прокидатись вранці
Заради такого омлету із зеленою цибулею варто прокидатись вранці. Фото shuba.life

Десять хвилин – і можна снідати

Сніданок – це важливий прийом їжі та бажано його не пропускати. Що приготувати на сніданок — вирішувати тільки вам, але краще, щоб він був поживним, натуральним та смачним. Ще б добре, щоб готувати його було просто і швидко.

Саме такий сніданок ми разом із Shuba сьогодні та приготуємо. Омлет із зеленою цибулею та сиром готуватися за лічені хвилини, але з-за столу ваші домочадці стануть ситими та задоволеними. Готуємо чудовий сніданок швидко і без зайвої метушні.

Як приготувати омлет із зеленою цибулею та сиром

Інгредієнти на 1 порцію:

  • яйце куряче, велике — 3 шт.;
  • твердий сир — 50 г;
  • молоко 3,2% — 10 мл;
  • масло вершкове 82% — 10 г;
  • зелена цибуля, пучок — 1 шт.;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Промийте та обсушіть зелену цибулю, поріжте дрібно ножем.
  2. Натріть сир на середній тертці.
  3. У глибокій мисці змішайте яйця та молоко. Додайте сіль і збийте до однорідності.
  4. Додайте тертий сир і цибулю, поперчіть. Добре перемішайте.
  5. Розігрійте в сковороді вершкове масло, вилийте омлет і смажте до золотистої скоринки з обох боків.

Подавати такий омлет можна як самостійну страву або з улюбленим соусом. Снідайте та насолоджуйтесь!

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Зелена цибуля #Омлет #Готуємо вдома