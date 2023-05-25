На сніданок збігуться всі сусіди: рецепт пишного та корисного омлету із зеленою цибулею

Десять хвилин – і можна снідати

Сніданок – це важливий прийом їжі та бажано його не пропускати. Що приготувати на сніданок — вирішувати тільки вам, але краще, щоб він був поживним, натуральним та смачним. Ще б добре, щоб готувати його було просто і швидко.

Саме такий сніданок ми разом із Shuba сьогодні та приготуємо. Омлет із зеленою цибулею та сиром готуватися за лічені хвилини, але з-за столу ваші домочадці стануть ситими та задоволеними. Готуємо чудовий сніданок швидко і без зайвої метушні.

Як приготувати омлет із зеленою цибулею та сиром

Інгредієнти на 1 порцію:

яйце куряче, велике — 3 шт.;

твердий сир — 50 г;

молоко 3,2% — 10 мл;

масло вершкове 82% — 10 г;

зелена цибуля, пучок — 1 шт.;

сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Промийте та обсушіть зелену цибулю, поріжте дрібно ножем. Натріть сир на середній тертці. У глибокій мисці змішайте яйця та молоко. Додайте сіль і збийте до однорідності. Додайте тертий сир і цибулю, поперчіть. Добре перемішайте. Розігрійте в сковороді вершкове масло, вилийте омлет і смажте до золотистої скоринки з обох боків.

Подавати такий омлет можна як самостійну страву або з улюбленим соусом. Снідайте та насолоджуйтесь!