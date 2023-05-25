На сніданок збігуться всі сусіди: рецепт пишного та корисного омлету із зеленою цибулею
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Десять хвилин – і можна снідати
Сніданок – це важливий прийом їжі та бажано його не пропускати. Що приготувати на сніданок — вирішувати тільки вам, але краще, щоб він був поживним, натуральним та смачним. Ще б добре, щоб готувати його було просто і швидко.
Саме такий сніданок ми разом із Shuba сьогодні та приготуємо. Омлет із зеленою цибулею та сиром готуватися за лічені хвилини, але з-за столу ваші домочадці стануть ситими та задоволеними. Готуємо чудовий сніданок швидко і без зайвої метушні.
Як приготувати омлет із зеленою цибулею та сиром
Інгредієнти на 1 порцію:
- яйце куряче, велике — 3 шт.;
- твердий сир — 50 г;
- молоко 3,2% — 10 мл;
- масло вершкове 82% — 10 г;
- зелена цибуля, пучок — 1 шт.;
- сіль, чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Промийте та обсушіть зелену цибулю, поріжте дрібно ножем.
- Натріть сир на середній тертці.
- У глибокій мисці змішайте яйця та молоко. Додайте сіль і збийте до однорідності.
- Додайте тертий сир і цибулю, поперчіть. Добре перемішайте.
- Розігрійте в сковороді вершкове масло, вилийте омлет і смажте до золотистої скоринки з обох боків.
Подавати такий омлет можна як самостійну страву або з улюбленим соусом. Снідайте та насолоджуйтесь!