Смачна та корисна альтернатива солодощам: як приготувати яблучну пастилу

Ви будете впевнені як приготовлений десерт

Смачна та корисна альтернатива магазинним смаколикам – це пастила. Адже це фрукти та цукор, і нічого зайвого!

До того ж, ароматна домашня пастила "Файних рецептів" – чудова кулінарна ідея для чаювання! Приготуйте зовсім недорогий та незвичайний десерт та здивуйте гостей!

Як приготувати яблучну пастилу

Інгредієнти:

1,50 кг яблук;

2 яйця;

1,50 ст. цукру;

цукрова пудра.

Спосіб приготування:

Промиваємо яблука, ділимо їх на половинки. Розкладаємо на деко. Випікаємо яблука близько години в розігрітій до 180°С духовці. Якщо є мікрохвильова піч – це можна зробити набагато швидше. Запечені яблука перетираємо через сито та отримуємо пюре. Додаємо в яблучну масу цукор, розмішуємо та залишаємо для охолодження. Додаємо в пюре яєчні білки та збиваємо до пишного стану. Невелику частину суміші залишаємо у мисці. Решту розподіляємо тонким шаром по деку з пергаментом. Сушимо пастилу у відкритій духовці близько 7-8 годин при температурі 100°С. Готову пастилу яблучну розрізаємо на кілька рівних частин. З’єднуємо їх один з одним, промазуємо масою, що залишилася, і формуємо акуратне частування. Прикрашаємо цукровою пудрою та подаємо.

Готуємо улюблену ароматну каву та відпочиваємо. Смачного!