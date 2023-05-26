Смачна та корисна альтернатива солодощам: як приготувати яблучну пастилу
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Ви будете впевнені як приготовлений десерт
Смачна та корисна альтернатива магазинним смаколикам – це пастила. Адже це фрукти та цукор, і нічого зайвого!
До того ж, ароматна домашня пастила "Файних рецептів" – чудова кулінарна ідея для чаювання! Приготуйте зовсім недорогий та незвичайний десерт та здивуйте гостей!
Як приготувати яблучну пастилу
Інгредієнти:
- 1,50 кг яблук;
- 2 яйця;
- 1,50 ст. цукру;
- цукрова пудра.
Спосіб приготування:
- Промиваємо яблука, ділимо їх на половинки. Розкладаємо на деко.
- Випікаємо яблука близько години в розігрітій до 180°С духовці. Якщо є мікрохвильова піч – це можна зробити набагато швидше.
- Запечені яблука перетираємо через сито та отримуємо пюре.
- Додаємо в яблучну масу цукор, розмішуємо та залишаємо для охолодження.
- Додаємо в пюре яєчні білки та збиваємо до пишного стану.
- Невелику частину суміші залишаємо у мисці. Решту розподіляємо тонким шаром по деку з пергаментом.
- Сушимо пастилу у відкритій духовці близько 7-8 годин при температурі 100°С.
- Готову пастилу яблучну розрізаємо на кілька рівних частин. З’єднуємо їх один з одним, промазуємо масою, що залишилася, і формуємо акуратне частування. Прикрашаємо цукровою пудрою та подаємо.
Готуємо улюблену ароматну каву та відпочиваємо. Смачного!