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Смачна та корисна альтернатива солодощам: як приготувати яблучну пастилу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Корисна пастила – чудовий десерт до чаю.
Корисна пастила – чудовий десерт до чаю.. Фото fayni-recepty.com.ua

Ви будете впевнені як приготовлений десерт

Смачна та корисна альтернатива магазинним смаколикам – це пастила. Адже це фрукти та цукор, і нічого зайвого!

До того ж, ароматна домашня пастила "Файних рецептів" – чудова кулінарна ідея для чаювання! Приготуйте зовсім недорогий та незвичайний десерт та здивуйте гостей!

Як приготувати яблучну пастилу

Інгредієнти:

  • 1,50 кг яблук;
  • 2 яйця;
  • 1,50 ст. цукру;
  • цукрова пудра.

Спосіб приготування:

  1. Промиваємо яблука, ділимо їх на половинки. Розкладаємо на деко.
  2. Випікаємо яблука близько години в розігрітій до 180°С духовці. Якщо є мікрохвильова піч – це можна зробити набагато швидше.
  3. Запечені яблука перетираємо через сито та отримуємо пюре.
  4. Додаємо в яблучну масу цукор, розмішуємо та залишаємо для охолодження.
  5. Додаємо в пюре яєчні білки та збиваємо до пишного стану.
  6. Невелику частину суміші залишаємо у мисці. Решту розподіляємо тонким шаром по деку з пергаментом.
  7. Сушимо пастилу у відкритій духовці близько 7-8 годин при температурі 100°С.
  8. Готову пастилу яблучну розрізаємо на кілька рівних частин. З’єднуємо їх один з одним, промазуємо масою, що залишилася, і формуємо акуратне частування. Прикрашаємо цукровою пудрою та подаємо.

Готуємо улюблену ароматну каву та відпочиваємо. Смачного!

Теги:
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