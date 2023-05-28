Аромат підніме з ліжка навіть сусідів: рецепт млинців із полуницею та сиром

Не страва, а райська насолода

Млинці — це апетитне блюдо, аромат якого пробудить нас навіть рано на світанку. А млинці з полуницею та сиром – справжня насолода з весняно-літнім смаком.

Тонкі та дуже легкі млинці зі смачною начинкою із солодкої полуниці та повітряного сирного крему піднімуть з будь-якого ліжка. Рецепт Shuba піддається різним варіаціям: ви можете вибрати ваші улюблені фрукти або ягоди, а замість крему з сиру, сметани та цукру взяти шоколадну пасту, розтоплений шоколад, згущене молоко або заварний крем.

Як приготувати млинці з полуницею та сиром

Інгредієнти на 6 порцій

Для тіста:

кисле молоко — 600 мл;

борошно пшеничне — 300 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 40 г;

олія соняшникова — 60 г.

Для начинки:

сир кисломолочний — 500 г;

цукор — 100 г;

сметана — 100 г;

полуниця – 300 г.

Спосіб приготування:

Для тіста змішайте молоко з яйцями та цукром. Додайте просіяне борошно і перемішайте вінчиком до однорідної маси. Насамкінець влийте олію і розмішайте. Розігрійте сковороду середньому вогні. Змастіть маслом і смажте тонкі млинці з двох боків до золотистого кольору. Для начинки збийте міксером сир, сметану та цукор. Полуницю помийте, обсушіть і наріжте шматочками. На кожен млинець викладайте ложку сирної маси, на неї покладіть шматочки полуниці.

Поверніть млинці рулетиками та подавайте. Найкраще страва поєднується зі сметаною або домашньою згущенкою.