Аромат підніме з ліжка навіть сусідів: рецепт млинців із полуницею та сиром
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Не страва, а райська насолода
Млинці — це апетитне блюдо, аромат якого пробудить нас навіть рано на світанку. А млинці з полуницею та сиром – справжня насолода з весняно-літнім смаком.
Тонкі та дуже легкі млинці зі смачною начинкою із солодкої полуниці та повітряного сирного крему піднімуть з будь-якого ліжка. Рецепт Shuba піддається різним варіаціям: ви можете вибрати ваші улюблені фрукти або ягоди, а замість крему з сиру, сметани та цукру взяти шоколадну пасту, розтоплений шоколад, згущене молоко або заварний крем.
Як приготувати млинці з полуницею та сиром
Інгредієнти на 6 порцій
Для тіста:
- кисле молоко — 600 мл;
- борошно пшеничне — 300 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 40 г;
- олія соняшникова — 60 г.
Для начинки:
- сир кисломолочний — 500 г;
- цукор — 100 г;
- сметана — 100 г;
- полуниця – 300 г.
Спосіб приготування:
- Для тіста змішайте молоко з яйцями та цукром. Додайте просіяне борошно і перемішайте вінчиком до однорідної маси. Насамкінець влийте олію і розмішайте.
- Розігрійте сковороду середньому вогні. Змастіть маслом і смажте тонкі млинці з двох боків до золотистого кольору.
- Для начинки збийте міксером сир, сметану та цукор. Полуницю помийте, обсушіть і наріжте шматочками.
- На кожен млинець викладайте ложку сирної маси, на неї покладіть шматочки полуниці.
Поверніть млинці рулетиками та подавайте. Найкраще страва поєднується зі сметаною або домашньою згущенкою.