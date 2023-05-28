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Рецепт копійчаної заправки, яка зробить із будь-якої страви кулінарний шедевр

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Така заправка з часнику та петрушки підійде до будь-якої страви.
Така заправка з часнику та петрушки підійде до будь-якої страви.. Фото smachno.in.ua

Пікантність та аромат – ось що набуде м’ясо чи риба з цією заправкою

Маринад — це особливий компонент, який надає улюбленому м’ясу, рибі або овочам особливий смак: пряний, солодкий, гострий. Вибір соусу залежить від смакових уподобань кожного. Його легко та швидко приготувати будинки з мінімальним набором інгредієнтів.

Основними інгредієнтами для універсальної заправки за рецептом Uaportal є петрушка та часник. Саме ці два продукти додадуть будь-якій страві пікантності та апетитності. Спробуйте додати заправку, і ви не помилитеся — м’ясо, овочі чи риба лише виграють!

Як приготувати універсальну заправку з петрушки та часнику.

Інгредієнти:

  • зелень петрушки – 100 г
  • часник – 10 великих зубчиків
  • лимонний сік – 1,5 ст. л.;
  • винний оцет — 1.5 ст. л.;
  • оливкова олія – 8 ст. л.;
  • сіль — 2 ч. л. або до свого смаку

Спосіб приготування:

  1. Дрібно наріжте петрушку, додайте вичавлений часник і посоліть. Перемішайте.
  2. Додати оцет, лимонний сік і перемішайте.
  3. Додайте олію і перемішайте.
  4. Візьміть чисту суху банку, перекладіть у неї заправку, закрийте кришкою та зберігайте у холодильнику.

До речі, смак м’яса залежить не лише від маринаду, а й від того, як воно нарізане. Це важливе питання не варто ігнорувати.

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