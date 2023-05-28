Рецепт копійчаної заправки, яка зробить із будь-якої страви кулінарний шедевр
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Пікантність та аромат – ось що набуде м’ясо чи риба з цією заправкою
Маринад — це особливий компонент, який надає улюбленому м’ясу, рибі або овочам особливий смак: пряний, солодкий, гострий. Вибір соусу залежить від смакових уподобань кожного. Його легко та швидко приготувати будинки з мінімальним набором інгредієнтів.
Основними інгредієнтами для універсальної заправки за рецептом Uaportal є петрушка та часник. Саме ці два продукти додадуть будь-якій страві пікантності та апетитності. Спробуйте додати заправку, і ви не помилитеся — м’ясо, овочі чи риба лише виграють!
Як приготувати універсальну заправку з петрушки та часнику.
Інгредієнти:
- зелень петрушки – 100 г
- часник – 10 великих зубчиків
- лимонний сік – 1,5 ст. л.;
- винний оцет — 1.5 ст. л.;
- оливкова олія – 8 ст. л.;
- сіль — 2 ч. л. або до свого смаку
Спосіб приготування:
- Дрібно наріжте петрушку, додайте вичавлений часник і посоліть. Перемішайте.
- Додати оцет, лимонний сік і перемішайте.
- Додайте олію і перемішайте.
- Візьміть чисту суху банку, перекладіть у неї заправку, закрийте кришкою та зберігайте у холодильнику.
До речі, смак м’яса залежить не лише від маринаду, а й від того, як воно нарізане. Це важливе питання не варто ігнорувати.