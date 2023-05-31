Намазка точно "оселиться" у вашому холодильнику: простий рецепт закуски з трьох інгредієнтів

Настільки смачна, що на столі не залишиться ні грама

Різноманітні намазки і паштети завжди доречні, адже їх можна легко приготувати з простих інгредієнтів. Якщо вас прийшли друзі або близькі, або якщо хочеться просто перекусити, вас завжди врятує проста закуска.

Пропонуємо вам скуштувати закуску на основі ікри мойви та плавленого вершкового сиру за рецептом "1 хвилина". Проста в приготуванні, але найсмачніша і корисна закуска сподобається вам настільки, що ви готуватимете страву постійно. Намазка на хліб з ікрою мойви стане чудовим перекусом протягом дня, а також прикрасить собою будь-який святковий стіл.

Як приготувати намазку з ікри мойви

Інгредієнти:

плавлений сирок – 1 шт;

курячі яйця – 3 шт;

ікра мойви — 100 гр;

зелень кропу, зелена цибуля – по 1 пучку;

батон.

Спосіб приготування:

Яйця зварити круто, очистити і натерти на дрібній тертці. Батон нарізати на тонкі скибочки, підсмажити на сухій сковороді з обох боків. Плавлений сир теж натерти на дрібній тертці. Кріп та зелену цибулю помити і порізати. В окремій тарілці ретельно перемішати ікру мойви, зелень, яйця та плавлений сир.

Намазка готова, можна наносити на батон та подавати на стіл. До речі, якщо вдома немає хліба, його можна приготувати своїми руками.