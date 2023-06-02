Сім’я не відчепиться, поки знову не приготуйте: сирну запіканку за цим рецептом готуватимете щодня
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Додайте сметану або ягідний джем — і страва буде ще смачнішою
Неможливо уявити людину, яка може відмовитися від шматочка сирної запіканки. Це смачна страва, яка просто тане в роті, її їж, як легка хмара. До того ж це корисний і апетитний сніданок і хороше перекушування, яке можна взяти з собою в дорогу або на роботу.
Сирна запіканка за рецептом Рrostoway також добре вас виручатиме, коли не хочеться готувати щось увечері. Якщо ви додасте до страви сметану, ягідний джем або варення і буде ідеальна вечеря. Тому беремо необхідні продукти та йдемо готувати.
Як приготувати запіканку
Інгредієнти:
- домашній сир – 300 г;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 3 ст.
- манна крупа – 3 ст.
- сметана – 3 ст.
Спосіб приготування:
- Сир розімніть вилкою, а для більш пухкої консистенції його перетерти через сито.
- Вбийте у сир яйце і всипте цукор. Ретельно перемішайте.
- Додайте в масу манну крупу та сметану. Перемішайте, залиште настоятись на 10-15 хвилин.
- Сирну масу перекладіть у форму для запікання і запікайте в духовці за температури 160 градусів 40-50 хвилин.
Дайте охолонути у духовці приблизно 10 хвилин. Подавайте з улюбленим та смачним чаєм.