Рецепт, який врятує ваш бюджет: як приготувати запіканку з черствого хліба

Півгодини – і страва готова!

Останнім часом діяльність стає дедалі популярнішою діяльність, спрямовану захист навколишнього середовища. Наприклад, свідомі люди прагнуть ввести у своє життя принцип "zero waste" ("нуль відходів") — це рух, який виступає проти витрати продуктів.

Ми теж закликаємо не викидати черствий хліб, адже з нього можна виготовити смачний обід на всю сім’ю за рецептом Shuba. Усього 12-15 шматочків підсушеного хліба — і на столі у вас найсмачніша запіканка, якою можна нагодувати всіх.

Як приготувати запіканку з черствого хліба

Інгредієнти на 4 порції:

черствий хліб;

яйця курячі — 2 шт.;

сметана — 100 г;

шинка — 50 г;

помідори — 1 шт.;

перець болгарський червоний – 0.5 шт.;

сир гауда — 80 г;

гриби печериці — 2 шт.;

прованські трави — 1 ч. л.;

сіль, паприка, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Хліб наріжте невеликими кубиками та обсмажте на олії. Збийте 2 яйця з 2 столовими ложками сметани та додайте спеції — прованські трави, сіль та перець, солодку паприку. Помістіть хліб у жароміцну форму. Викладіть на нього улюблені інгредієнти, наприклад, шинку, гриби, перець та помідори, і навіть можна додати запечену курку з вчорашнього обіду (за бажанням). Полийте все збитими яйцями та посипте тертим сиром. Випікайте близько 20 хвилин в розігрітій до 180°С духовці.

До речі, із засохлого багету можна приготувати найсмачніші грінки. Пару хвилин — і апетитна страва готова.