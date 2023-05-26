Рецепт, який врятує ваш бюджет: як приготувати запіканку з черствого хліба
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Півгодини – і страва готова!
Останнім часом діяльність стає дедалі популярнішою діяльність, спрямовану захист навколишнього середовища. Наприклад, свідомі люди прагнуть ввести у своє життя принцип "zero waste" ("нуль відходів") — це рух, який виступає проти витрати продуктів.
Ми теж закликаємо не викидати черствий хліб, адже з нього можна виготовити смачний обід на всю сім’ю за рецептом Shuba. Усього 12-15 шматочків підсушеного хліба — і на столі у вас найсмачніша запіканка, якою можна нагодувати всіх.
Як приготувати запіканку з черствого хліба
Інгредієнти на 4 порції:
- черствий хліб;
- яйця курячі — 2 шт.;
- сметана — 100 г;
- шинка — 50 г;
- помідори — 1 шт.;
- перець болгарський червоний – 0.5 шт.;
- сир гауда — 80 г;
- гриби печериці — 2 шт.;
- прованські трави — 1 ч. л.;
- сіль, паприка, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Хліб наріжте невеликими кубиками та обсмажте на олії.
- Збийте 2 яйця з 2 столовими ложками сметани та додайте спеції — прованські трави, сіль та перець, солодку паприку.
- Помістіть хліб у жароміцну форму. Викладіть на нього улюблені інгредієнти, наприклад, шинку, гриби, перець та помідори, і навіть можна додати запечену курку з вчорашнього обіду (за бажанням).
- Полийте все збитими яйцями та посипте тертим сиром. Випікайте близько 20 хвилин в розігрітій до 180°С духовці.
До речі, із засохлого багету можна приготувати найсмачніші грінки. Пару хвилин — і апетитна страва готова.