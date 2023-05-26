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Рецепт, который спасет ваш бюджет: как приготовить запеканку из черствого хлеба

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сытная запеканка - лучшее использование черствого хлеба
Сытная запеканка - лучшее использование черствого хлеба. Фото shuba.life

Полчаса — и блюдо готово!

В последнее время деятельность становится все популярнее деятельность, направленная на защиту окружающей среды. Например, сознательные люди стремятся ввести в свою жизнь принцип "zero waste" ("ноль отходов") — это движение, которое выступает против траты продуктов.

Мы тоже призываем не выбрасывать черствый хлеб, ведь из него можно изготовить вкусный обед на всю семью по рецепту Shuba. Всего 12-15 кусочков подсушенного хлеба — и на столе у вас вкуснейшая запеканка, которой можно накормить всех.

Как приготовить запеканку из черствого хлеба

Ингредиенты на 4 порции:

  • черствый хлеб;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • сметана — 100 г;
  • ветчина — 50 г;
  • помидоры — 1 шт.;
  • перец болгарский красный — 0.5 шт.;
  • сыр гауда — 80 г;
  • грибы шампиньоны — 2 шт.;
  • прованские травы — 1 ч. л.;
  • соль, паприка, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Хлеб нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на растительном масле.
  2. Взбейте 2 яйца с 2 столовыми ложками сметаны и добавьте специи — прованские травы, соль и перец, сладкую паприку.
  3. Поместите хлеб в жаропрочную форму. Выложите на него любимые ингредиенты, например, ветчину, грибы, перец и помидоры, и даже можно добавить запеченную курицу со вчерашнего обеда (по желанию).
  4. Полейте все взбитыми яйцами и посыпьте тертым сыром. Выпекайте около 20 минут в разогретой до 180°С духовке.

Кстати, из засохшего багета можно приготовить вкуснейшие гренки. Пару минут — и аппетитное блюдо готово.

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#Рецепт #Запеканка #Черствый хлеб #Готовим дома