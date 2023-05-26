Рецепт, который спасет ваш бюджет: как приготовить запеканку из черствого хлеба

Полчаса — и блюдо готово!

В последнее время деятельность становится все популярнее деятельность, направленная на защиту окружающей среды. Например, сознательные люди стремятся ввести в свою жизнь принцип "zero waste" ("ноль отходов") — это движение, которое выступает против траты продуктов.

Мы тоже призываем не выбрасывать черствый хлеб, ведь из него можно изготовить вкусный обед на всю семью по рецепту Shuba. Всего 12-15 кусочков подсушенного хлеба — и на столе у вас вкуснейшая запеканка, которой можно накормить всех.

Как приготовить запеканку из черствого хлеба

Ингредиенты на 4 порции:

черствый хлеб;

яйца куриные — 2 шт.;

сметана — 100 г;

ветчина — 50 г;

помидоры — 1 шт.;

перец болгарский красный — 0.5 шт.;

сыр гауда — 80 г;

грибы шампиньоны — 2 шт.;

прованские травы — 1 ч. л.;

соль, паприка, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Хлеб нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на растительном масле. Взбейте 2 яйца с 2 столовыми ложками сметаны и добавьте специи — прованские травы, соль и перец, сладкую паприку. Поместите хлеб в жаропрочную форму. Выложите на него любимые ингредиенты, например, ветчину, грибы, перец и помидоры, и даже можно добавить запеченную курицу со вчерашнего обеда (по желанию). Полейте все взбитыми яйцами и посыпьте тертым сыром. Выпекайте около 20 минут в разогретой до 180°С духовке.

Кстати, из засохшего багета можно приготовить вкуснейшие гренки. Пару минут — и аппетитное блюдо готово.