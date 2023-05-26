Рецепт, который спасет ваш бюджет: как приготовить запеканку из черствого хлеба
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Полчаса — и блюдо готово!
В последнее время деятельность становится все популярнее деятельность, направленная на защиту окружающей среды. Например, сознательные люди стремятся ввести в свою жизнь принцип "zero waste" ("ноль отходов") — это движение, которое выступает против траты продуктов.
Мы тоже призываем не выбрасывать черствый хлеб, ведь из него можно изготовить вкусный обед на всю семью по рецепту Shuba. Всего 12-15 кусочков подсушенного хлеба — и на столе у вас вкуснейшая запеканка, которой можно накормить всех.
Как приготовить запеканку из черствого хлеба
Ингредиенты на 4 порции:
- черствый хлеб;
- яйца куриные — 2 шт.;
- сметана — 100 г;
- ветчина — 50 г;
- помидоры — 1 шт.;
- перец болгарский красный — 0.5 шт.;
- сыр гауда — 80 г;
- грибы шампиньоны — 2 шт.;
- прованские травы — 1 ч. л.;
- соль, паприка, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Хлеб нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на растительном масле.
- Взбейте 2 яйца с 2 столовыми ложками сметаны и добавьте специи — прованские травы, соль и перец, сладкую паприку.
- Поместите хлеб в жаропрочную форму. Выложите на него любимые ингредиенты, например, ветчину, грибы, перец и помидоры, и даже можно добавить запеченную курицу со вчерашнего обеда (по желанию).
- Полейте все взбитыми яйцами и посыпьте тертым сыром. Выпекайте около 20 минут в разогретой до 180°С духовке.
Кстати, из засохшего багета можно приготовить вкуснейшие гренки. Пару минут — и аппетитное блюдо готово.