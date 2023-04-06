Зачем засохший багет мыть под водой: уникальный рецепт гренок-пятиминуток
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Невероятное спасение засохшего хлеба
Вряд ли найдется человек, который не любит гренки из багета. Однако бывают случаи, когда вы купили багет, а утром он уже засох. Безусловно, с таким хлебом вряд ли получатся вкусные гренки.
Вместе с "Главредом" расскажем, как можно реанимировать засохший багет и как превратить вчерашний хлеб в хрустящие гренки. Такое простое, но очень вкусное блюдо придется вам по душе.
Как "реанимировать" багет
Промойте багет под маленькой струйкой холодной воды 20 секунд. Заверните его сразу в фольгу и отправьте в разогретую до 200-220 градусов в духовку. "Запекайте" таким образом багет 12 минут, и багет будет как новенький.
Как приготовить гренки
Ингредиенты для гренок:
- шампиньоны — 7 шт;
- сметана или греческий йогурт;
- багет;
- зелень — петрушка, руколла;
- сметану или майонез смешайте с любимыми приправами по вкусу.
Способ приготовления:
- Багет порежьте небольшими кусочками и подсушите на сковороде гриль.
- Нанесите на багет сметану с приправами, по желанию добавьте чеснок.
- Грибы помойте, почистите и порежьте тонкими слайсами, обжарьте на оливковом масле.
- Помойте зелень, измельчите петрушку.
- Украсьте гренку петрушкой и рукколой, при желании можно посыпать блюдо семенами льна или тыквенными семечками.
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