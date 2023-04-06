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Зачем засохший багет мыть под водой: уникальный рецепт гренок-пятиминуток

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Потрясающие гренки
Потрясающие гренки. Фото glavred.info

Невероятное спасение засохшего хлеба

Вряд ли найдется человек, который не любит гренки из багета. Однако бывают случаи, когда вы купили багет, а утром он уже засох. Безусловно, с таким хлебом вряд ли получатся вкусные гренки.

Вместе с "Главредом" расскажем, как можно реанимировать засохший багет и как превратить вчерашний хлеб в хрустящие гренки. Такое простое, но очень вкусное блюдо придется вам по душе.

Как "реанимировать" багет

Промойте багет под маленькой струйкой холодной воды 20 секунд. Заверните его сразу в фольгу и отправьте в разогретую до 200-220 градусов в духовку. "Запекайте" таким образом багет 12 минут, и багет будет как новенький.

Как приготовить гренки

Ингредиенты для гренок:

  • шампиньоны — 7 шт;
  • сметана или греческий йогурт;
  • багет;
  • зелень — петрушка, руколла;
  • сметану или майонез смешайте с любимыми приправами по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Багет порежьте небольшими кусочками и подсушите на сковороде гриль.
  2. Нанесите на багет сметану с приправами, по желанию добавьте чеснок.
  3. Грибы помойте, почистите и порежьте тонкими слайсами, обжарьте на оливковом масле.
  4. Помойте зелень, измельчите петрушку.
  5. Украсьте гренку петрушкой и рукколой, при желании можно посыпать блюдо семенами льна или тыквенными семечками.

Если вам нужно быстро и сытно перекусить, предлагаем вам рецепт "мужских" гренок. Это еда холостяков и тех, кто просто любит экономить время на ее приготовлении

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#Рецепт #Багет #Готовим дома