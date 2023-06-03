Рус

Просто ульотний десерт: ідеальний рецепт ягідного маршмеллоу із трьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Таке ягідне маршмеллоу ви приготуєте без проблем
Таке ягідне маршмеллоу ви приготуєте без проблем. Фото prostoway

Смачна насолода без особливої метушні

Маршмеллоу — це смачний десерт, що нагадує звичний для нас зефір. Однак на відміну від зефіру, цю смакоту потрібно трохи пожувати.

Якщо ви вже встигли полюбити ці американські ласощі і хочете навчитися готувати його в домашніх умовах, ми з Рrostoway допоможемо. Готуйте та насолоджуйтесь!

Як приготувати ягідне маршмеллоу

Інгредієнти:

  • вода — 150 мл;
  • желатин – 25 г;
  • цукор — 180 г;
  • полуниця – 450 р.

Спосіб приготування:

  1. Желатин залийте водою і залиште набухати.
  2. Полуницю засипте цукром і збийте блендером.
  3. Поставте суміш на плиту і доведіть до кипіння. Після появи бульбашок 20-30 секунд проваріть та зніміть з вогню.
  4. Додайте желатин та розмішайте до його розчинення. Перелийте масу у велику миску і залиште трохи охолонути на 20 хвилин.
  5. Тим часом підготуйте форму, в якій робитимете десерт – вистеліть її харчовою плівкою. Змастіть форму олією без запаху – так десерт можна буде легко дістати.
  6. Охолоджену ягідну масу збийте блендером — вона має збільшитися і загуснути. На збивання маси піде близько 20 хвилин.
  7. Готову ягідну масу перелийте у форму, накрийте харчовою плівкою, змащеною олією. Поставте в холодильник на кілька годин.

Розріжте суміш на порційні шматки, заваріть гарячий шоколад та отримуйте задоволення. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Десерт #Маршмеллоу #Готуємо вдома