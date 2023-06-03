Просто ульотний десерт: ідеальний рецепт ягідного маршмеллоу із трьох інгредієнтів

Смачна насолода без особливої метушні

Маршмеллоу — це смачний десерт, що нагадує звичний для нас зефір. Однак на відміну від зефіру, цю смакоту потрібно трохи пожувати.

Якщо ви вже встигли полюбити ці американські ласощі і хочете навчитися готувати його в домашніх умовах, ми з Рrostoway допоможемо. Готуйте та насолоджуйтесь!

Як приготувати ягідне маршмеллоу

Інгредієнти:

вода — 150 мл;

желатин – 25 г;

цукор — 180 г;

полуниця – 450 р.

Спосіб приготування:

Желатин залийте водою і залиште набухати. Полуницю засипте цукром і збийте блендером. Поставте суміш на плиту і доведіть до кипіння. Після появи бульбашок 20-30 секунд проваріть та зніміть з вогню. Додайте желатин та розмішайте до його розчинення. Перелийте масу у велику миску і залиште трохи охолонути на 20 хвилин. Тим часом підготуйте форму, в якій робитимете десерт – вистеліть її харчовою плівкою. Змастіть форму олією без запаху – так десерт можна буде легко дістати. Охолоджену ягідну масу збийте блендером — вона має збільшитися і загуснути. На збивання маси піде близько 20 хвилин. Готову ягідну масу перелийте у форму, накрийте харчовою плівкою, змащеною олією. Поставте в холодильник на кілька годин.

Розріжте суміш на порційні шматки, заваріть гарячий шоколад та отримуйте задоволення. Смачного!