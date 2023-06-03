Просто ульотний десерт: ідеальний рецепт ягідного маршмеллоу із трьох інгредієнтів
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Смачна насолода без особливої метушні
Маршмеллоу — це смачний десерт, що нагадує звичний для нас зефір. Однак на відміну від зефіру, цю смакоту потрібно трохи пожувати.
Якщо ви вже встигли полюбити ці американські ласощі і хочете навчитися готувати його в домашніх умовах, ми з Рrostoway допоможемо. Готуйте та насолоджуйтесь!
Як приготувати ягідне маршмеллоу
Інгредієнти:
- вода — 150 мл;
- желатин – 25 г;
- цукор — 180 г;
- полуниця – 450 р.
Спосіб приготування:
- Желатин залийте водою і залиште набухати.
- Полуницю засипте цукром і збийте блендером.
- Поставте суміш на плиту і доведіть до кипіння. Після появи бульбашок 20-30 секунд проваріть та зніміть з вогню.
- Додайте желатин та розмішайте до його розчинення. Перелийте масу у велику миску і залиште трохи охолонути на 20 хвилин.
- Тим часом підготуйте форму, в якій робитимете десерт – вистеліть її харчовою плівкою. Змастіть форму олією без запаху – так десерт можна буде легко дістати.
- Охолоджену ягідну масу збийте блендером — вона має збільшитися і загуснути. На збивання маси піде близько 20 хвилин.
- Готову ягідну масу перелийте у форму, накрийте харчовою плівкою, змащеною олією. Поставте в холодильник на кілька годин.
Розріжте суміш на порційні шматки, заваріть гарячий шоколад та отримуйте задоволення. Смачного!