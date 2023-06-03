Легка вечеря за 10 хвилин: рецепт смачного бюджетного салату

Смачно — язик проковтнути можна

Легкі, але поживні страви — те, що треба для спекотного літа. Якщо ви вже куштували хрумкий салат з моркви з м’ясом, саме час звернути увагу на цей рецепт з квасолею.

Він дуже ніжний та ситний — а ще дуже швидко готується. За умови, що в холодильнику лежать відварені яйця та морквина, нарізати салат займає кілька хвилин. Як його готувати, розповіли на "Вона".

Інгредієнти:

квасоля консервована – 1 банка;

морква – 1 шт.;

яйця – 3 шт.;

плавлений сирок – 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

майонез – 2 ст.л.;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Відварені круто яйця натираємо на великій тертці. Там же дрібнимо відварену очищену моркву. Перекладаємо все у миску, в якій і будемо замішувати салат. На дрібній або середній тертці натираємо плавлений сир. Також натираємо 2 зубчики часнику. Відкриваємо банку червоної консервованої квасолі та зливаємо з неї всю рідину. Додаємо до салату. Заправляємо страву майонезом, солимо і перчимо до смаку.

Такий салат можна готувати на вечерю або до обіду. Такий салат виручить як у будній день, так і у випадку приходу несподіваних гостей. До речі, ми писали про те, як легко натерти сир.