Соковита запіканка з куркою: домашні закохаються в цю вечерю
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Маленькі деталі роблять цю страву особливою
Після такої вечері домашні точно попросять добавку. Запіканки — це дуже просто. Якщо ви готували соковиту кабачкову страву, зверніть увагу на цей рецепт з картоплею та куркою.
Всі продукти прості, але маленькі хитрощі роблять цю страву особливою. Ніжне поєднання картоплі, курки та томатів – завжди безпрограшне для легкої вечері. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- куряче філе – 800 г;
- цибуля – 2 шт;
- картопля – 5-6 шт;
- помідори – 2 шт;
- яйця – 2 шт;
- сир твердий – 150 г;
- молоко – 150 мл;
- часник – 4-5 зубчиків;
- майонез чи сметана – 3 ст.л.;
- сіль, перець, спеції – до смаку.
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками. Додаємо до м’яса будь-які спеції на свій смак. Солити не треба — замість цього заливаємо курку соєвим соусом. Додаємо молоко та залишаємо м’ясо маринуватися.
- Цибулю нарізаємо довільними однаковими шматочками. Тоненькими півкільцями нарізаємо помідори.
- Картоплю чистимо, нарізаємо тоненькими слайсами. Вмикаємо духовку на 180 градусів. Вона повинна прогрітись.
- Дно форми злегка змащуємо олією. Першим шаром викладаємо картоплю, злегка солимо і перчимо її. Викладаємо цибулю і поверх неї шматочки курки без маринаду.
- Яйця змішуємо зі сметаною або молоком — це буде заливка. Добре збиваємо та заливаємо у форму.
- Викладаємо помідори. Пропускаємо часник через прес і розподіляємо його по томатах.
- Ставимо в розігріту духовку та випікаємо до готовності картоплі.
- Час випікання залежить від вашої духовки, загалом це приблизно 50-60 хвилин. За 10-15 хвилин до приготування додаємо тертий сир.
Запіканка виходить соковита, ароматна, яскрава і дуже смачна. Також ми розповідали, як приготувати бутерброди з сардинами.