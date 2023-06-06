Соковита запіканка з куркою: домашні закохаються в цю вечерю

Маленькі деталі роблять цю страву особливою

Після такої вечері домашні точно попросять добавку. Запіканки — це дуже просто. Якщо ви готували соковиту кабачкову страву, зверніть увагу на цей рецепт з картоплею та куркою.

Всі продукти прості, але маленькі хитрощі роблять цю страву особливою. Ніжне поєднання картоплі, курки та томатів – завжди безпрограшне для легкої вечері. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

куряче філе – 800 г;

цибуля – 2 шт;

картопля – 5-6 шт;

помідори – 2 шт;

яйця – 2 шт;

сир твердий – 150 г;

молоко – 150 мл;

часник – 4-5 зубчиків;

майонез чи сметана – 3 ст.л.;

сіль, перець, спеції – до смаку.

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками. Додаємо до м’яса будь-які спеції на свій смак. Солити не треба — замість цього заливаємо курку соєвим соусом. Додаємо молоко та залишаємо м’ясо маринуватися. Цибулю нарізаємо довільними однаковими шматочками. Тоненькими півкільцями нарізаємо помідори. Картоплю чистимо, нарізаємо тоненькими слайсами. Вмикаємо духовку на 180 градусів. Вона повинна прогрітись. Дно форми злегка змащуємо олією. Першим шаром викладаємо картоплю, злегка солимо і перчимо її. Викладаємо цибулю і поверх неї шматочки курки без маринаду. Яйця змішуємо зі сметаною або молоком — це буде заливка. Добре збиваємо та заливаємо у форму. Викладаємо помідори. Пропускаємо часник через прес і розподіляємо його по томатах. Ставимо в розігріту духовку та випікаємо до готовності картоплі. Час випікання залежить від вашої духовки, загалом це приблизно 50-60 хвилин. За 10-15 хвилин до приготування додаємо тертий сир.

Запіканка виходить соковита, ароматна, яскрава і дуже смачна. Також ми розповідали, як приготувати бутерброди з сардинами.