Їстівний близькосхідний сувенір своїми руками: порадуйте дітей рахат-лукумом за цим рецептом

Саме цю страву привозять як сувенір з Туреччини.

Рахат-лукум настільки відомий, що вже став синонімом чогось солодкого та вишуканого. Його часто купують як смачний сувенір на Близькому Сході.

Хоча рахат-лукум і виглядає, як складне блюдо насправді готувати його можна приготувати на власній кухні. Магазинна насолода може містити консерванти для продовження терміну придатності. Під час приготування такої насолоди будинку за рецептом "Мета" вони не використовуються, тому краще з’їдати солодощі швидше.

Як приготувати рахат-лукум

Інгредієнти:

2 склянки цукру;

1 склянка води;

1/4 ч. л. лимонної кислоти;

1 склянка крохмалю кукурудзяного;

1/2 ч. л. ароматизатора на вибір (ваніль, рожева вода, м’ята тощо);

1/2 склянки горіхів на вибір (фісташки, мигдаль, волоський горіх тощо);

цукрова пудра для посипання.

Спосіб приготування:

У каструлі з товстим дном змішайте цукор, воду та лимонну кислоту. Доведіть до кипіння на середньому вогні, помішуючи, щоб|аби| цукор розчинився. Знизьте вогонь і варіть без помішування до температури 115°С. У мисці змішайте крохмаль і щіпку лимонної кислоти. Поступово додавайте цю суміш у сироп, постійно помішуючи віночком, щоб не було грудочок. Варити на слабкому вогні, помішуючи дерев’яною ложкою до загусання маси (приблизно 40 хвилин). Додайте ароматизатор і горіхи та добре перемішайте. Викладіть масу у форму, вистелену пергаментним папером або змащену олією. Розрівняйте поверхню і залиште остигати на кілька годин або на ніч. Посипте поверхню рахат-лукуму цукровою пудрою і наріжте на квадратики. Обваляйте кожен шматочок у цукровій пудрі і складіть у банку чи контейнер із кришкою.

Для любителів незвичайних солодощів пропонуємо приготувати десерт із ряжанки. Такий десерт здивує всіх ваших близьких.