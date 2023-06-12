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Загорніть фарш у сирний рулет — і сніданок з’їдять із тарілкою: рецепт незвичайної закуски

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Не чекайте привід, щоб приготувати такий сирний рулет із фаршем
Не чекайте привід, щоб приготувати такий сирний рулет із фаршем. Фото cesmak.info

Мінімум приправ, лише натуральний смак корисних інгредієнтів

Яйця – найпопулярніший продукт на сніданок. Чого з них тільки не вигадали – і звичайний омлет, і яєчня з горілкою, і смачний скрамбл.

А чи завертали ви в рулет із яєць та сиру фарш та овочі? Якщо ні, то разом з "Це Смак" пропонуємо вам запекти сирний рулет із фаршем у духовці. Гарантуємо — у вас вийде чудовий і по-святковому гарний сніданок. Страва виходить настільки ніжною, що її практично не потрібно жувати!

Як приготувати рулет з сиром

Інгредієнти:

  • яйце – 5 шт.;
  • твердий сир – 400 г;
  • йогурт – 100 г;
  • яловичий фарш — 250 г;
  • свинячий фарш — 250 г;
  • панірувальні сухарі – 3 ст. л.;
  • помідор – 1 шт.;
  • болгарський перець – 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний перець мелений – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте 4 яйця з йогуртом. Додайте сир, натертий на тертці. Ретельно перемішайте.
  2. Перекладіть масу на деко розміром 23х33 см, застелений папером для випічки, розрівняйте і випікайте в духовці при 180 градусах близько 20 хвилин.
  3. Наріжте помідор і перець дрібними кубиками. Змішайте з фаршем, яйцем, панірувальними сухарями, сіллю та перцем.
  4. Поступово розподіліть по корж начинку, залишивши близько 15 см вільного простору вздовж одного з довгих країв.
  5. Поверніть рулет і загорніть пергамент. Помістіть в духовку і випікайте протягом 40 хвилин. Перед подачею наріжте скибочками.

Сирний рулет з начинкою гарний у будь-якому вигляді. Його можна подавати як окрему страву з легким соусом та як ефектну закуску.

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#Рецепт #Сніданок #Яйця #Готуємо вдома