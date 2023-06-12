Загорніть фарш у сирний рулет — і сніданок з’їдять із тарілкою: рецепт незвичайної закуски

Мінімум приправ, лише натуральний смак корисних інгредієнтів

Яйця – найпопулярніший продукт на сніданок. Чого з них тільки не вигадали – і звичайний омлет, і яєчня з горілкою, і смачний скрамбл.

А чи завертали ви в рулет із яєць та сиру фарш та овочі? Якщо ні, то разом з "Це Смак" пропонуємо вам запекти сирний рулет із фаршем у духовці. Гарантуємо — у вас вийде чудовий і по-святковому гарний сніданок. Страва виходить настільки ніжною, що її практично не потрібно жувати!

Як приготувати рулет з сиром

Інгредієнти:

яйце – 5 шт.;

твердий сир – 400 г;

йогурт – 100 г;

яловичий фарш — 250 г;

свинячий фарш — 250 г;

панірувальні сухарі – 3 ст. л.;

помідор – 1 шт.;

болгарський перець – 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний перець мелений – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Змішайте 4 яйця з йогуртом. Додайте сир, натертий на тертці. Ретельно перемішайте. Перекладіть масу на деко розміром 23х33 см, застелений папером для випічки, розрівняйте і випікайте в духовці при 180 градусах близько 20 хвилин. Наріжте помідор і перець дрібними кубиками. Змішайте з фаршем, яйцем, панірувальними сухарями, сіллю та перцем. Поступово розподіліть по корж начинку, залишивши близько 15 см вільного простору вздовж одного з довгих країв. Поверніть рулет і загорніть пергамент. Помістіть в духовку і випікайте протягом 40 хвилин. Перед подачею наріжте скибочками.

Сирний рулет з начинкою гарний у будь-якому вигляді. Його можна подавати як окрему страву з легким соусом та як ефектну закуску.