Загорніть фарш у сирний рулет — і сніданок з’їдять із тарілкою: рецепт незвичайної закуски
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Мінімум приправ, лише натуральний смак корисних інгредієнтів
Яйця – найпопулярніший продукт на сніданок. Чого з них тільки не вигадали – і звичайний омлет, і яєчня з горілкою, і смачний скрамбл.
А чи завертали ви в рулет із яєць та сиру фарш та овочі? Якщо ні, то разом з "Це Смак" пропонуємо вам запекти сирний рулет із фаршем у духовці. Гарантуємо — у вас вийде чудовий і по-святковому гарний сніданок. Страва виходить настільки ніжною, що її практично не потрібно жувати!
Як приготувати рулет з сиром
Інгредієнти:
- яйце – 5 шт.;
- твердий сир – 400 г;
- йогурт – 100 г;
- яловичий фарш — 250 г;
- свинячий фарш — 250 г;
- панірувальні сухарі – 3 ст. л.;
- помідор – 1 шт.;
- болгарський перець – 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний перець мелений – 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Змішайте 4 яйця з йогуртом. Додайте сир, натертий на тертці. Ретельно перемішайте.
- Перекладіть масу на деко розміром 23х33 см, застелений папером для випічки, розрівняйте і випікайте в духовці при 180 градусах близько 20 хвилин.
- Наріжте помідор і перець дрібними кубиками. Змішайте з фаршем, яйцем, панірувальними сухарями, сіллю та перцем.
- Поступово розподіліть по корж начинку, залишивши близько 15 см вільного простору вздовж одного з довгих країв.
- Поверніть рулет і загорніть пергамент. Помістіть в духовку і випікайте протягом 40 хвилин. Перед подачею наріжте скибочками.
Сирний рулет з начинкою гарний у будь-якому вигляді. Його можна подавати як окрему страву з легким соусом та як ефектну закуску.