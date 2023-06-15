Смачніше, ніж просто покласти шпроти на хліб: закуска за цим рецептом завжди буде у вашому холодильнику

Смакота з недорогих продуктів

Бутерброди — легка закуска, не завжди корисна, але завжди дуже смачна! Різновидів їх дуже багато, але якщо вдома є шпроти, їх зазвичай їдять із чорним хлібом. Якщо ви любите такий перекушування, вам точно сподобається і намазка з цієї риби.

Така закуска зі шпротів за рецептом Рixelinform готується елементарно і особливо смачно поєднується з яйцями, цибулею, кропом, перцем та сметаною. Для приготування такої смаколики вам не доведеться багато бігати по кухні – достатньо зробити лише три дії. Спробуйте приготувати бутерброди з такою намазкою – смак від цього не програє, а ви отримаєте нову оригінальну страву.

Як приготувати намазку зі шпротів

Інгредієнти:

шпроти — 1 банка;

сметана (жирність 10-15%) — 1 ст. л.;

яйця відварені – 6 шт.;

цибуля червона – 1 шт.;

кріп – 10 г;

перець солодкий – 1 шт.;

спеції на смак.

Спосіб приготування:

Жовтки змішати зі сметаною та кропом. Масу, що вийшла, збити в блендері. Білок, консерви, цибуля та перець дрібно порізати. У масу зі шпротами додати соус із жовтків, перемішати та намазати на хліб.

А якщо змішати шпроти з буряком — вийде чудовий салат. Спробуйте і ви здивуєтеся.