Смачніше, ніж просто покласти шпроти на хліб: закуска за цим рецептом завжди буде у вашому холодильнику
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Смакота з недорогих продуктів
Бутерброди — легка закуска, не завжди корисна, але завжди дуже смачна! Різновидів їх дуже багато, але якщо вдома є шпроти, їх зазвичай їдять із чорним хлібом. Якщо ви любите такий перекушування, вам точно сподобається і намазка з цієї риби.
Така закуска зі шпротів за рецептом Рixelinform готується елементарно і особливо смачно поєднується з яйцями, цибулею, кропом, перцем та сметаною. Для приготування такої смаколики вам не доведеться багато бігати по кухні – достатньо зробити лише три дії. Спробуйте приготувати бутерброди з такою намазкою – смак від цього не програє, а ви отримаєте нову оригінальну страву.
Як приготувати намазку зі шпротів
Інгредієнти:
- шпроти — 1 банка;
- сметана (жирність 10-15%) — 1 ст. л.;
- яйця відварені – 6 шт.;
- цибуля червона – 1 шт.;
- кріп – 10 г;
- перець солодкий – 1 шт.;
- спеції на смак.
Спосіб приготування:
- Жовтки змішати зі сметаною та кропом. Масу, що вийшла, збити в блендері.
- Білок, консерви, цибуля та перець дрібно порізати.
- У масу зі шпротами додати соус із жовтків, перемішати та намазати на хліб.
А якщо змішати шпроти з буряком — вийде чудовий салат. Спробуйте і ви здивуєтеся.