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Смачніше, ніж просто покласти шпроти на хліб: закуска за цим рецептом завжди буде у вашому холодильнику

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смакота з недорогих продуктів

Бутерброди — легка закуска, не завжди корисна, але завжди дуже смачна! Різновидів їх дуже багато, але якщо вдома є шпроти, їх зазвичай їдять із чорним хлібом. Якщо ви любите такий перекушування, вам точно сподобається і намазка з цієї риби.

Така закуска зі шпротів за рецептом Рixelinform готується елементарно і особливо смачно поєднується з яйцями, цибулею, кропом, перцем та сметаною. Для приготування такої смаколики вам не доведеться багато бігати по кухні – достатньо зробити лише три дії. Спробуйте приготувати бутерброди з такою намазкою – смак від цього не програє, а ви отримаєте нову оригінальну страву.

Як приготувати намазку зі шпротів

Інгредієнти:

  • шпроти — 1 банка;
  • сметана (жирність 10-15%) — 1 ст. л.;
  • яйця відварені – 6 шт.;
  • цибуля червона – 1 шт.;
  • кріп – 10 г;
  • перець солодкий – 1 шт.;
  • спеції на смак.

Спосіб приготування:

  1. Жовтки змішати зі сметаною та кропом. Масу, що вийшла, збити в блендері.
  2. Білок, консерви, цибуля та перець дрібно порізати.
  3. У масу зі шпротами додати соус із жовтків, перемішати та намазати на хліб.

А якщо змішати шпроти з буряком — вийде чудовий салат. Спробуйте і ви здивуєтеся.

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