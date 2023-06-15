Всього 20 хвилин — і пиріг на столі: рецепт божественного пирога з ревенем
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Тісто виходить ніжне та смачне
Пироги з сезонною полуницею — це дуже смачно, але й вони приїдаються. Спробуйте приготувати ніжну випічку з ревенем.
Простим рецептом поділились на "Еспресо". Пиріг виходить ніжним, смачним та ароматним.
Інгредієнти:
- М’яке вершкове масло — 150 г
- Цукор — 130 г
- 1 пакетик ванільного цукру
- Яйця — три штуки
- Борошно — 150 г
- 1 чайна ложка розпушувача
- Дрібка солі
- 300 г ревеню
Спосіб приготування:
- Очищаємо ревінь та нарізаємо його невеликими шматочками. Міксером до однорідної маси збиваємо м'яке вершкове масло, цукор та ванільний цукор.
- По одному додаємо яйця. Після кожного ретельно вимішуємо суміш до рівномірної маси.
- Додаємо борошно, змішане з сіллю та розпушувачем. Ще раз збиваємо суміш.
- Форму для випікання змащуємо олією або застеляємо пергаментом. Наверх викладаємо тісто та розрівнюємо його.
- Зверху викладаємо ревінь, злегка втискаємо його в тісто. Ставимо в розігріту духовку.
- Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів від 20 до 25 хв. Дістаємо з духовки, як тільки зазолотиться скоринка.
Пиріг виходить духмяним та пишним. Також ми розповідали, як готувати смачну цукрову крихту для булочок.