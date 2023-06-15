Всього 20 хвилин — і пиріг на столі: рецепт божественного пирога з ревенем

Тісто виходить ніжне та смачне

Пироги з сезонною полуницею — це дуже смачно, але й вони приїдаються. Спробуйте приготувати ніжну випічку з ревенем.

Простим рецептом поділились на "Еспресо". Пиріг виходить ніжним, смачним та ароматним.

Інгредієнти:

М’яке вершкове масло — 150 г

Цукор — 130 г

1 пакетик ванільного цукру

Яйця — три штуки

Борошно — 150 г

1 чайна ложка розпушувача

Дрібка солі

300 г ревеню

Спосіб приготування:

Очищаємо ревінь та нарізаємо його невеликими шматочками. Міксером до однорідної маси збиваємо м'яке вершкове масло, цукор та ванільний цукор. По одному додаємо яйця. Після кожного ретельно вимішуємо суміш до рівномірної маси. Додаємо борошно, змішане з сіллю та розпушувачем. Ще раз збиваємо суміш. Форму для випікання змащуємо олією або застеляємо пергаментом. Наверх викладаємо тісто та розрівнюємо його. Зверху викладаємо ревінь, злегка втискаємо його в тісто. Ставимо в розігріту духовку. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів від 20 до 25 хв. Дістаємо з духовки, як тільки зазолотиться скоринка.

Пиріг виходить духмяним та пишним. Також ми розповідали, як готувати смачну цукрову крихту для булочок.