Пиріг-п’ятихвилинка: ніжний полуничний десерт, що тане у роті
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудовий пиріг для святкування чи й просто до чаю
Ми розповідали, як готувати полуничний пиріг на сковороді. Та, якщо хочеться чогось комплекснішого з сезонною ягодою, зверніть увагу на цей рецепт класичної випічки.
Цей пиріг виходить завжди. SHUBA навіть радить готувати цей пиріг тим, хто вперше готує випічку — так він просто готується.
Інгредієнти:
- Яйце — 2 шт.
- Цукор — 100 г
- Цукор ванільний — 1 ч. л.
- Масло вершкове — 100 г
- Молоко 3,2% — 100 мл
- Борошно — 200 г
- Розпушувач — 1.5 ч. л.
- Начинка:
- Полуниця — 150 г
- Масло вершкове — 3 ст. л.
- Борошно — 2 ст. л.
- Цукор — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Збиваємо у великій мисці яйця, ванільний цукор, цукор та дрібку солі до пишної маси. Додаємо молоко та олію, знову збиваємо вінчиком до однорідності.
- В тісто етапами просіюємо борошно та розпушувач. Міксером змішуємо до однорідності.
- Полуницю добре миємо та розрізаємо навпіл. В окремій мисці поєднуємо борошно, цукор та охолоджене терте вершкове масло.
- Виливаємо тісто у встелену пергаментом форму. Розрівнюємо лопаткою. Зверху викладаємо половинки полуниці зрізом вниз. Присипаємо пісочною крихтою. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
Пиріг готується просто елементарно, його нереально зіпсувати. Також ми розповідали, як готувати копійчані морквяні тістечка.