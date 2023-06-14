Пиріг-п’ятихвилинка: ніжний полуничний десерт, що тане у роті

Чудовий пиріг для святкування чи й просто до чаю

Ми розповідали, як готувати полуничний пиріг на сковороді. Та, якщо хочеться чогось комплекснішого з сезонною ягодою, зверніть увагу на цей рецепт класичної випічки.

Цей пиріг виходить завжди. SHUBA навіть радить готувати цей пиріг тим, хто вперше готує випічку — так він просто готується.

Інгредієнти:

Яйце — 2 шт.

Цукор — 100 г

Цукор ванільний — 1 ч. л.

Масло вершкове — 100 г

Молоко 3,2% — 100 мл

Борошно — 200 г

Розпушувач — 1.5 ч. л.

Начинка:

Полуниця — 150 г

Масло вершкове — 3 ст. л.

Борошно — 2 ст. л.

Цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Збиваємо у великій мисці яйця, ванільний цукор, цукор та дрібку солі до пишної маси. Додаємо молоко та олію, знову збиваємо вінчиком до однорідності. В тісто етапами просіюємо борошно та розпушувач. Міксером змішуємо до однорідності. Полуницю добре миємо та розрізаємо навпіл. В окремій мисці поєднуємо борошно, цукор та охолоджене терте вершкове масло. Виливаємо тісто у встелену пергаментом форму. Розрівнюємо лопаткою. Зверху викладаємо половинки полуниці зрізом вниз. Присипаємо пісочною крихтою. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

Пиріг готується просто елементарно, його нереально зіпсувати. Також ми розповідали, як готувати копійчані морквяні тістечка.