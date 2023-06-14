Рус

Пиріг-п’ятихвилинка: ніжний полуничний десерт, що тане у роті

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ніхто не вірить, що він готується так просто
Ніхто не вірить, що він готується так просто. Фото shuba.life

Чудовий пиріг для святкування чи й просто до чаю

Ми розповідали, як готувати полуничний пиріг на сковороді. Та, якщо хочеться чогось комплекснішого з сезонною ягодою, зверніть увагу на цей рецепт класичної випічки.

Цей пиріг виходить завжди. SHUBA навіть радить готувати цей пиріг тим, хто вперше готує випічку — так він просто готується.

Інгредієнти:

  • Яйце — 2 шт.
  • Цукор — 100 г
  • Цукор ванільний — 1 ч. л.
  • Масло вершкове — 100 г
  • Молоко 3,2% — 100 мл
  • Борошно — 200 г
  • Розпушувач — 1.5 ч. л.
  • Начинка:
  • Полуниця — 150 г
  • Масло вершкове — 3 ст. л.
  • Борошно — 2 ст. л.
  • Цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Збиваємо у великій мисці яйця, ванільний цукор, цукор та дрібку солі до пишної маси. Додаємо молоко та олію, знову збиваємо вінчиком до однорідності.
  2. В тісто етапами просіюємо борошно та розпушувач. Міксером змішуємо до однорідності.
  3. Полуницю добре миємо та розрізаємо навпіл. В окремій мисці поєднуємо борошно, цукор та охолоджене терте вершкове масло.
  4. Виливаємо тісто у встелену пергаментом форму. Розрівнюємо лопаткою. Зверху викладаємо половинки полуниці зрізом вниз. Присипаємо пісочною крихтою. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

Пиріг готується просто елементарно, його нереально зіпсувати. Також ми розповідали, як готувати копійчані морквяні тістечка.

Теги:
#Рецепт #Полуниця #Пиріг #Випічка #Десерт