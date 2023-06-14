Пирог-пятиминутка: нежный клубничный десерт, тающий во рту
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Прекрасный пирог для празднования или просто к чаю
Мы рассказывали, как готовить клубничный пирог на сковороде. Но, если хочется чего-нибудь более комплексного с сезонной ягодой, обратите внимание на этот рецепт классической выпечки.
Этот пирог выходит всегда. SHUBA даже советует готовить этот пирог тем, кто впервые готовит выпечку – так он просто готовится.
Ингредиенты:
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар — 100 г
- Сахар ванильный – 1 ч. л.
- Масло сливочное — 100 г
- Молоко 3,2% — 100 мл
- Мука — 200 г
- Разрыхлитель – 1.5 ч. л.
- Начинка:
- Клубника — 150 г
- Масло сливочное – 3 ст. л.
- Мука – 2 ст. л.
- Сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Взбиваем в большой миске яйца, ванильный сахар, сахар и щепотку соли в пышную массу. Добавляем молоко и растительное масло, снова взбиваем венчиком до однородности.
- В тесто этапами просеиваем муку и разрыхлитель. Миксером смешиваем до однородности.
- Клубнику хорошо моем и разрезаем пополам. В отдельной миске объединяем муку, сахар и охлажденное тертое сливочное масло.
- Выливаем тесто в устланную пергаментом форму. Разравниваем лопаткой. Сверху выкладываем половинки клубники срезом вниз. Присыпаем песочной крошкой. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Пирог готовится просто просто, его невозможно испортить. Также мы рассказывали, как готовить копеечные морковные пирожные.