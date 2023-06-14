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Пирог-пятиминутка: нежный клубничный десерт, тающий во рту

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Никто не верит, что он готовится так просто
Никто не верит, что он готовится так просто. Фото shuba.life

Прекрасный пирог для празднования или просто к чаю

Мы рассказывали, как готовить клубничный пирог на сковороде. Но, если хочется чего-нибудь более комплексного с сезонной ягодой, обратите внимание на этот рецепт классической выпечки.

Этот пирог выходит всегда. SHUBA даже советует готовить этот пирог тем, кто впервые готовит выпечку – так он просто готовится.

Ингредиенты:

  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Сахар ванильный – 1 ч. л.
  • Масло сливочное — 100 г
  • Молоко 3,2% — 100 мл
  • Мука — 200 г
  • Разрыхлитель – 1.5 ч. л.
  • Начинка:
  • Клубника — 150 г
  • Масло сливочное – 3 ст. л.
  • Мука – 2 ст. л.
  • Сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Взбиваем в большой миске яйца, ванильный сахар, сахар и щепотку соли в пышную массу. Добавляем молоко и растительное масло, снова взбиваем венчиком до однородности.
  2. В тесто этапами просеиваем муку и разрыхлитель. Миксером смешиваем до однородности.
  3. Клубнику хорошо моем и разрезаем пополам. В отдельной миске объединяем муку, сахар и охлажденное тертое сливочное масло.
  4. Выливаем тесто в устланную пергаментом форму. Разравниваем лопаткой. Сверху выкладываем половинки клубники срезом вниз. Присыпаем песочной крошкой. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Пирог готовится просто просто, его невозможно испортить. Также мы рассказывали, как готовить копеечные морковные пирожные.

Теги:
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