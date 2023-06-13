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Для тих самих булочок "як з картинки": секретний рецепт неймовірної цукрової крихти

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Всі люблять цю посипку
Всі люблять цю посипку. Фото Коліжанка

Готувати крихту зовсім не складно

Пісочна крихта для апетитних булочок — значно більше, ніж просто посипка. Всі ми з дитинства пам’ятаємо випічку, покриту солодкими золотистими шматочками. Вона має апетитний вигляд, а також допомагає створити хрустку текстуру.

Саме цією крихтою перед випіканням притрушують дріжджові булочки, відкриті пісочні пироги з ягодами, кекси тощо. За основу можна взяти свій улюблений рецепт тіста. З цією крихтою навіть ваша улюблена та перевірена випічка смакуватиме по-новому. Як її готувати, розповіли на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 100 г вершкового масла
  • 100 г цукру
  • 180—200 г борошна

Спосіб приготування:

  1. Холодне масло нарізаємо кубиками. Змішуємо із цукром.
  2. До маси додаємо борошно. Розтираємо руками на крихту.

Посипаємо випічку перед випіканням. Якщо посипка залишиться, покладіть її в морозилку, а потім за необхідності використовуйте. Також до борошна можна додати ложку вівсяних пластівців швидкого приготування чи подрібнені горіхи. Притрусіть цією крихтою смачний полуничний пиріг — смак буде просто неймовірним.

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#Рецепт #Випічка