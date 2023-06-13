Укр

Для тех самых булочек "как с картинки": секретный рецепт невероятной сахарной крошки

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Все любят эту посыпку
Все любят эту посыпку. Фото Колежанка

Готовить крошку совсем не сложно

Песочная крошка для аппетитных булочек – гораздо больше, чем просто посыпка. Все мы с детства помним выпечку, покрытую сладкими золотистыми кусочками. Она выглядит аппетитно, а также помогает создать хрустящую текстуру.

Именно этой крошкой перед выпеканием потрясают дрожжевые булочки, открытые песочные пироги с ягодами, кексы и т.д. За основу можно взять свой любимый рецепт теста. С этой крошкой даже ваша любимая и проверенная выпечка будет понравиться по-новому. Как ее готовить, рассказали на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 180-200 г муки

Способ приготовления:

  1. Холодное масло нарезаем кубиками. Смешиваем с сахаром.
  2. К массе добавляем муку. Растираем руками на крошку.

Посыпаем выпечку перед выпечкой. Если сыпь останется, положите ее в морозилку, а затем при необходимости используйте. Также в муку можно добавить ложку овсяных хлопьев быстрого приготовления или измельченные орехи. Посыпайте этой крошкой вкусный клубничный пирог – вкус будет просто невероятным.

Теги:
#Рецепт #Выпечка