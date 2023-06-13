Для тех самых булочек "как с картинки": секретный рецепт невероятной сахарной крошки
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Готовить крошку совсем не сложно
Песочная крошка для аппетитных булочек – гораздо больше, чем просто посыпка. Все мы с детства помним выпечку, покрытую сладкими золотистыми кусочками. Она выглядит аппетитно, а также помогает создать хрустящую текстуру.
Именно этой крошкой перед выпеканием потрясают дрожжевые булочки, открытые песочные пироги с ягодами, кексы и т.д. За основу можно взять свой любимый рецепт теста. С этой крошкой даже ваша любимая и проверенная выпечка будет понравиться по-новому. Как ее готовить, рассказали на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 180-200 г муки
Способ приготовления:
- Холодное масло нарезаем кубиками. Смешиваем с сахаром.
- К массе добавляем муку. Растираем руками на крошку.
Посыпаем выпечку перед выпечкой. Если сыпь останется, положите ее в морозилку, а затем при необходимости используйте. Также в муку можно добавить ложку овсяных хлопьев быстрого приготовления или измельченные орехи. Посыпайте этой крошкой вкусный клубничный пирог – вкус будет просто невероятным.