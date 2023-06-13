Для тех самых булочек "как с картинки": секретный рецепт невероятной сахарной крошки

Готовить крошку совсем не сложно

Песочная крошка для аппетитных булочек – гораздо больше, чем просто посыпка. Все мы с детства помним выпечку, покрытую сладкими золотистыми кусочками. Она выглядит аппетитно, а также помогает создать хрустящую текстуру.

Именно этой крошкой перед выпеканием потрясают дрожжевые булочки, открытые песочные пироги с ягодами, кексы и т.д. За основу можно взять свой любимый рецепт теста. С этой крошкой даже ваша любимая и проверенная выпечка будет понравиться по-новому. Как ее готовить, рассказали на портале "Советница".

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

100 г сахара

180-200 г муки

Способ приготовления:

Холодное масло нарезаем кубиками. Смешиваем с сахаром. К массе добавляем муку. Растираем руками на крошку.

Посыпаем выпечку перед выпечкой. Если сыпь останется, положите ее в морозилку, а затем при необходимости используйте. Также в муку можно добавить ложку овсяных хлопьев быстрого приготовления или измельченные орехи. Посыпайте этой крошкой вкусный клубничный пирог – вкус будет просто невероятным.