Этот рецепт ищут все: как приготовить шикарные булочки с начинкой из бюджетных продуктов

Их плюс — начинку можете делать из того, что есть дома

Пышные, ароматные домашние булочки вряд ли оставят кого равнодушным. Эта выпечка покоряет каждого, кто хотя бы мимоходом услышал этот невероятный аромат.

Именно такие удивительно вкусные сладкие булочки с начинкой по рецепту "Коліжанки" мы сегодня приготовим. Рыхлое тесто, сладкая начинка и удачная посыпка делают эту выпечку совершенной. Угостив такими булочками своих близких, вы их надолго зарядите положительным настроением.

Как приготовить булочки с начинкой

Ингредиенты

Для теста:

мука 400 – 420 г;

яйцо – 1 шт.;

молоко теплое – 200 г;

сахар – 3 ст.л;

масло сливочное – 50 г;

дрожжи – 7 г;

соль – 1 ч.л;

масло – 3 ст.л.

Для присыпки:

сахар – 30 г;

мука – 30 г;

масло сливочное – 15 г.

Начинка может быть по своему вкусу - сгущенка, варенье, джем.

Способ приготовления:

Смешайте теплое молоко с сахаром (1 ст. л.) и дрожжами. Добавьте 3 ст. л. просеянной муки. Оставьте на 30 минут. За это время смешайте яйцо, соль, сахар и растопленное сливочное масло. Добавьте смесь в опару и тщательно перемешайте. Порционно введите муку, замешивая тесто. Влейте растительное масло, вымесите тесто руками. Посуду смажьте маслом, положите в нее тесто и оставьте на 30 минут в теплом месте. Для присыпки смешайте муку с сахаром, добавьте масло и перетрите в крошку. Тесто разделите на равные части. Каждую часть необходимо скатать в шарик, накрыть пленкой и оставить на 10 минут. Начинку положите в лепешку и сформируйте булочку. Смажьте булочку яйцом и посыпьте присыпкой. Выпекайте 25-30 минут при температуре 180 градусов.

В булочке можно приготовить оригинальный завтрак. Блюдо отлично подходит для быстрого приема пищи.