Вам навіть не доведеться поратися з борошном: рецепт смачної сирної запіканки
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Запіканка з сиру — це ідеальний рецепт швидкого сніданку та смачного десерту. Єдина проблема – вона часто розвалюється у процесі приготування і не тримає форму. Водночас запіканку можна приготувати без борошна, замінивши її манкою.
Саме так ми готуватимемо запіканку за рецептом Рrostoway. Вона виходить неймовірно смачною, ніжною та повітряною. Легкий у приготуванні рецепт просто танутиме в роті – саме за це ви й полюбите випічку.
Як приготувати сирну запіканку без борошна
Інгредієнти:
- 600 г кисломолочного сиру;
- 5 яєць;
- 6 ст. л цукру;
- 6 ст. л манки;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- кориця за бажанням;
- 50 г вершкового масла;
- 3 ст. л. родзинок.
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти ретельно збийте блендером до однорідної маси. Додайте після цього родзинки.
- Змастіть форму вершковим маслом.
- Поставте запіканку в духовку, що розігріта до 180 градусів. Накрийте форму фольгою. Випікайте протягом 20-25 хвилин.
- Після цього зніміть фольгу та поставте запіканку ще на 30 хвилин у духовку без фольги. Готову запіканку змастіть шматочком вершкового масла.
Сирна запіканка буде дуже смачною зі сметаною або домашнім варенням. Смачного!