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Вам навіть не доведеться поратися з борошном: рецепт смачної сирної запіканки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Отримуйте задоволення від сирної запіканки без борошна
Отримуйте задоволення від сирної запіканки без борошна. Фото prostoway

Цей рецепт стане вашим коханим

Запіканка з сиру — це ідеальний рецепт швидкого сніданку та смачного десерту. Єдина проблема – вона часто розвалюється у процесі приготування і не тримає форму. Водночас запіканку можна приготувати без борошна, замінивши її манкою.

Саме так ми готуватимемо запіканку за рецептом Рrostoway. Вона виходить неймовірно смачною, ніжною та повітряною. Легкий у приготуванні рецепт просто танутиме в роті – саме за це ви й полюбите випічку.

Як приготувати сирну запіканку без борошна

Інгредієнти:

  • 600 г кисломолочного сиру;
  • 5 яєць;
  • 6 ст. л цукру;
  • 6 ст. л манки;
  • 1 пакетик ванільного цукру;
  • кориця за бажанням;
  • 50 г вершкового масла;
  • 3 ст. л. родзинок.

Спосіб приготування:

  1. Всі інгредієнти ретельно збийте блендером до однорідної маси. Додайте після цього родзинки.
  2. Змастіть форму вершковим маслом.
  3. Поставте запіканку в духовку, що розігріта до 180 градусів. Накрийте форму фольгою. Випікайте протягом 20-25 хвилин.
  4. Після цього зніміть фольгу та поставте запіканку ще на 30 хвилин у духовку без фольги. Готову запіканку змастіть шматочком вершкового масла.

Сирна запіканка буде дуже смачною зі сметаною або домашнім варенням. Смачного!

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#Рецепт #Сирна запіканка #Готуємо вдома