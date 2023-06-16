Вам навіть не доведеться поратися з борошном: рецепт смачної сирної запіканки

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Запіканка з сиру — це ідеальний рецепт швидкого сніданку та смачного десерту. Єдина проблема – вона часто розвалюється у процесі приготування і не тримає форму. Водночас запіканку можна приготувати без борошна, замінивши її манкою.

Саме так ми готуватимемо запіканку за рецептом Рrostoway. Вона виходить неймовірно смачною, ніжною та повітряною. Легкий у приготуванні рецепт просто танутиме в роті – саме за це ви й полюбите випічку.

Як приготувати сирну запіканку без борошна

Інгредієнти:

600 г кисломолочного сиру;

5 яєць;

6 ст. л цукру;

6 ст. л манки;

1 пакетик ванільного цукру;

кориця за бажанням;

50 г вершкового масла;

3 ст. л. родзинок.

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти ретельно збийте блендером до однорідної маси. Додайте після цього родзинки. Змастіть форму вершковим маслом. Поставте запіканку в духовку, що розігріта до 180 градусів. Накрийте форму фольгою. Випікайте протягом 20-25 хвилин. Після цього зніміть фольгу та поставте запіканку ще на 30 хвилин у духовку без фольги. Готову запіканку змастіть шматочком вершкового масла.

Сирна запіканка буде дуже смачною зі сметаною або домашнім варенням. Смачного!