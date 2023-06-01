За допомогою повітря: як відрізнити натуральний сир від підробки

Перевірка займе лічені хвилини

Сир — дуже корисний продукт, який у магазинах, на жаль, коштує недешево. Його можна купити не лише у супермаркетах, а й на ринку.

Однак часто недобросовісні продавці нерідко домішують у сир різні жири, крохмаль та інші добавки, щоб збільшити вагу та надати продукту кращого товарного вигляду. Як вибрати якісний сир і швидко перевірити його на підробку, розповімо разом із РБК.

На що звертати увагу при купівлі сиру

Найперше — це етикетка. Там має бути зазначена дата виготовлення, термін придатності та склад – туди повинні входити молоко, закваска, сичужний фермент. Також виробники можуть зазначати, що є харчовий хлористий кальцій. Якщо цих продуктів на етикетці не вказано, не варто купувати.

Натуральний сир має бути білого або кремового кольору. Усі крупинки мають бути однорідні, приблизно одного розміру. В упаковці знежиреного сиру може бути трохи сироватки.

Запах продукту має бути приємним. Якщо сир не має запаху або він ледве пахне молоком — то до нього додали сухе молоко. На смак якісний сир зазвичай без кислинки та гіркуватості.

Як перевірити якість сиру

Капніть краплю йоду на сир і зачекайте кілька хвилин. Якщо сир забарвився у колір йоду, він якісний. Якщо він посинів — там є крохмаль, соя, вода чи вапно.

Перевірити наявність рослинних жирів можна за допомогою окропу. Візьміть ложку сиру і розмішайте у склянці з окропом. Якщо є олії, то з’явиться масляниста плівка чи плями. Якщо сир осів грудками — це підробка. Натуральний сир розчиняється у окропі.

Розігрійте ложку сиру на сковороді та спостерігайте. Якщо сир згортається і з нього виходить сироватка, він натуральний. Якщо плавиться — то там є пальмова олія.

Залишіть трохи сиру на тарілці за кімнатної температури. Якщо сир став жовтим, але смак і запах не змінився, то в ньому є олія. Якщо сир почав швидко скисати і неприємно пахне — він натуральний.

Якщо ваш сир через деякий час став рожевим кольором, то він зіпсувався і там активно розмножуються бактерії. Це не означає, що він був підробкою, але їсти його не можна.

З натурального сиру можна приготувати смачне сирне печиво. Ви будете впевнені як випічку.