Поради для ідеального полуничного варення: ви навіть не здогадувалися, що робили неправильно

Що робити, щоб варення вийшло смачним

Сезон полуниці йде на повний хід. Незабаром господині почнуть варити варення.

Для того, щоб воно вийшло ідеальним, необхідно знати основні правила. Про це ми з "Главредом" і розповімо.

Як правильно мити полуницю

Мити полуницю перед тим, як зварити з неї варення обов’язково. Однак робити це потрібно дуже акуратно, адже через неакуратні рухи ягоди можуть стати м’якими і пошкодитися. Це зіпсує зовнішній вигляд варення.

Пропорції ідеального полуничного варення

Кількість цукру в варенні — важливий етап, тому що зменшення його кількості може призвести до того, що варення зіпсується. Цукор відіграє роль консерванту, а тому необхідно чітко дотримуватись правильних пропорцій. У випадку з полуничним варенням використовують пропорції 1 до 1 — на 1 кг ягід використовують 1 кг цукру.

На якому вогні варити варення

Через досить велику кількість цукру в варення, під час процесу приготування воно може пригоряти та набувати гіркуватого смаку. Щоб цього не сталося, слід стежити за величиною вогню. Найкраще варення звариться на вогні нижче за середнє.

Скільки потрібно варити варення

Варення доводять до кипіння на маленькому вогні, поступово знімаючи піну. Необхідно кип’ятити полуницю не довше 5 хвилин, після чого відразу зменшити вогонь. Загалом процес варення не повинен перевищити 40 хвилин.

Чи потрібно перемішувати варення при варінні

Під час приготування варення слід стежити, щоб вчасно зняти піну та не перевищити норму вогню, а також за станом варення. Однак дуже важливо пам’ятати, що продукт краще не перемішувати і не торкатися процесу, що відбувається у каструлі.

Чому полуниця втрачає колір при варінні

Багато людей люблять, щоб варення було густим і для цього варять його якнайдовше. Однак цей спосіб має один нюанс — довге варення призводить до того, що полуниця стає коричневого кольору, а не яскравого і червоного.

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