Піца-лінивиця: готова страва за лічені хвилини
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Ідеальна, якщо обід потрібен швидко
Основною проблемою любителів домашньої піци складний рецепт при тому, що страва з’їдається дуже швидко. Але є один спосіб, що допоможе в рази скоротити час приготування.
Він полягає у використанні готових рішень, таких як магазинне листкове тісто. Лишиться тільки скласти начинку і запекти. Рецептом поділились на Ye.ua.
Інгредієнти:
- 500 г готового листково-дріжджового тіста
- 250 г шинки чи балика
- 200 г грибів
- 150 г консервованої кукурудзи
- 150 г твердого сиру
- 2-3 ст. л. кетчупу
- сушені трави: базилік та орегано
Спосіб приготування:
- Розморожене тісто розкочуємо тонким шаром. Одразу викладаємо на деко, застелене пергаментом.
- Змащуємо основу кетчупом, посипаємо сушеними травами. Зверху викладаємо нарізану соломкою шинку та подрібнені гриби.
- Посипаємо все консервованою кукурудзою. Притрушуємо тертим сиром та відправляємо в духовку, розігріту до максимальних значень. Випікаємо 10-15 хвилин до розплавлювання сиру.
Піца виходить дуже смачна. Начинку можна покласти ту, яка подобається. Також ми розповідали, як готувати оригінальну закуску з кабачків.