Піца-лінивиця: готова страва за лічені хвилини

Ідеальна, якщо обід потрібен швидко

Основною проблемою любителів домашньої піци складний рецепт при тому, що страва з’їдається дуже швидко. Але є один спосіб, що допоможе в рази скоротити час приготування.

Він полягає у використанні готових рішень, таких як магазинне листкове тісто. Лишиться тільки скласти начинку і запекти. Рецептом поділились на Ye.ua.

Інгредієнти:

500 г готового листково-дріжджового тіста

250 г шинки чи балика

200 г грибів

150 г консервованої кукурудзи

150 г твердого сиру

2-3 ст. л. кетчупу

сушені трави: базилік та орегано

Спосіб приготування:

Розморожене тісто розкочуємо тонким шаром. Одразу викладаємо на деко, застелене пергаментом. Змащуємо основу кетчупом, посипаємо сушеними травами. Зверху викладаємо нарізану соломкою шинку та подрібнені гриби. Посипаємо все консервованою кукурудзою. Притрушуємо тертим сиром та відправляємо в духовку, розігріту до максимальних значень. Випікаємо 10-15 хвилин до розплавлювання сиру.

Піца виходить дуже смачна. Начинку можна покласти ту, яка подобається. Також ми розповідали, як готувати оригінальну закуску з кабачків.