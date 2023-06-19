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Хрумкий салат на щодень: легкий та ситний обід за кілька хвилин

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Вам точно сподобається ця страва
Вам точно сподобається ця страва. Фото etnosoft.com.ua

Ідеально для легкого літнього обіду

Ми ділились рецептом цікавої закуски з оселедця під гірчичною заправкою. Тепер розповідаємо, як приготувати смачний салат на щодень. Він виходить ще й ситним і корисним. А корейська морква в складі додає яскравої та соковитої гостринки.

Буряк можна смачно ввести в салат не лише з майонезом та часником. І пряме підтвердження тому — цей соковитий смачний салат. Рецептом пікантної ситної закуски поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

  • варений буряк — 1 шт.;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • куряча грудка — 1 шт.;
  • морква по-корейськи — 250 г.

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо буряк та куряче філе в окремих каструлях. Можна зробити це заздалегідь — так приготування займе всього кілька хвилин.
  2. Варений буряк нарізаємо соломкою, як і болгарський перець. Подрібнюємо відварене куряче філе. Змішуємо все разом і додаємо моркву по-корейськи.
  3. Якщо здається, що салат сухуватий, можна додати ще кілька крапель олії. Додаємо трохи солі та перцю — і готово.

Салат виходить смачним та корисним. В ньому є і клітковина, і білок.Також ми розповідали, як готувати смачнющі млинці з м’ясом.

Теги:
#Рецепт #Буряк #Салат #Закуска