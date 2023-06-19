Хрумкий салат на щодень: легкий та ситний обід за кілька хвилин

Ідеально для легкого літнього обіду

Ми ділились рецептом цікавої закуски з оселедця під гірчичною заправкою. Тепер розповідаємо, як приготувати смачний салат на щодень. Він виходить ще й ситним і корисним. А корейська морква в складі додає яскравої та соковитої гостринки.

Буряк можна смачно ввести в салат не лише з майонезом та часником. І пряме підтвердження тому — цей соковитий смачний салат. Рецептом пікантної ситної закуски поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

варений буряк — 1 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

куряча грудка — 1 шт.;

морква по-корейськи — 250 г.

Спосіб приготування:

Відварюємо буряк та куряче філе в окремих каструлях. Можна зробити це заздалегідь — так приготування займе всього кілька хвилин. Варений буряк нарізаємо соломкою, як і болгарський перець. Подрібнюємо відварене куряче філе. Змішуємо все разом і додаємо моркву по-корейськи. Якщо здається, що салат сухуватий, можна додати ще кілька крапель олії. Додаємо трохи солі та перцю — і готово.

Салат виходить смачним та корисним. В ньому є і клітковина, і білок.Також ми розповідали, як готувати смачнющі млинці з м’ясом.