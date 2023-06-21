Для рецепту пирога "6 ложок" не знадобляться ні ваги, ні склянки

Рецепт – простіше не придумаєш!

Пиріг "Шість ложок" отримав свою назву через те, що до складу тесту входить по шість ложок пшеничного борошна, цукру та молока. Це головна особливість випічки, адже вона виходить не такою калорійною. Для її приготування вам не потрібно бруднити руки — всі інгредієнти вимірюються столовими ложками.

Для приготування такої випічки від "Бабусиних рецептів" потрібно не так багато інгредієнтів. Результат перевершить усі очікування – у вас вийде ніжна та ароматна смакота.

Як приготувати пиріг "Шість ложок"

Інгредієнти:

по 6 столових ложок – пшеничного борошна, цукру та молока;

2 курячі яйця;

6 столових ложок рафінованої олії;

1 пакетик розпушувача;

0.5 чайної ложки ваніліну (на власний смак);

дрібка солі;

2.5 столові ложки натурального какао-порошку.

Кількість продуктів добре підходить для форми близько 22 см у діаметрі.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішуємо всі інгредієнти. Розбиваємо яйця, додаємо дрібку солі, збовтуємо вінчиком. Потім всипаємо цукор, наливаємо молоко, олію і перемішуємо до однорідності. Тепер просіюємо борошно та какао, всипаємо ванілін, розпушувач та перемішуємо. Форму змащуємо олією, переливаємо в неї тісто. Розігріваємо духовку на 180 ° С і відправляємо пиріг випікатися на півгодини. Дістаємо готовий пиріг, даємо трохи охолонути і викладаємо із форми.

Присипаємо пудрою або обмазуємо кремом, нарізаємо і їмо з чашкою ароматного чаю. Смачного!