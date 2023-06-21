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Рогалики на молоці: найпростіший рецепт ароматної випічки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ви будете вражені тим, як це смачно
Ви будете вражені тим, як це смачно. Фото Скарбничка рецептів

Дуже простий рецепт з елементарних продуктів

Ми розповідали, як приготувати хрумкі солодкі рогалики на мінералці. Чудовий варіант — змінити тісто і приготувати їх на молоці. Взагалі, окрім немолочних, є ще безліч варіацій тіста для рогаликів — на сметані, кефірі, сироватці тощо. Але на молоці — один з улюблених.

FoodOboz поділився рецептом смачного тіста на дріжджах. Для начинки підійде будь-який густий джем.

Інгредієнти:

  • Пшеничне борошно — 500 г
  • Молоко — 250 г
  • Маргарин вершковий — 75 г
  • Цукор — 50 г
  • Яйця — 1 шт
  • Сіль — 0.5 ч. л.
  • Ванільний цукор — 1 пакетик
  • Сухі дріжджі — 7
  • Джем — до смаку

Приготування:

  1. З’єднуємо борошно, розпушувач, цукор, сіль та сухі дріжджі. Додаємо тепле молоко і одне яйце.
  2. Після цього можемо замішувати тісто — вручну, або за допомогою міксера. Додаємо розтоплений остиглий маргарин. Знову все перемішуємо.
  3. Замішане тісто потрібно залишити у теплому місці під харчовою плівкою на одну годину. Потім ділимо тісто на 2 рівні частини.
  4. Кожну частину качалкою розкочуємо в товщину, приблизно, 0.7 мм. Розрізаємо кожен лист тіста на 8 трикутників. На широку частину трикутника викладаємо джем. Загортаємо.
  5. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. В цей час вмикаємо духовку. Рогалики туди ще не кладемо — вони повинні 20 хвилин постояти в теплому місці під рушником.
  6. Готуємо 20 хвилин при 190 градусах. На готовність перевіряємо зубочисткою.

Рогалики виходять дуже смачні й пишні. Також ми розповідали, як готувати печиво на майонезі.

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