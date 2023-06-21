Рогалики на молоці: найпростіший рецепт ароматної випічки
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Дуже простий рецепт з елементарних продуктів
Ми розповідали, як приготувати хрумкі солодкі рогалики на мінералці. Чудовий варіант — змінити тісто і приготувати їх на молоці. Взагалі, окрім немолочних, є ще безліч варіацій тіста для рогаликів — на сметані, кефірі, сироватці тощо. Але на молоці — один з улюблених.
FoodOboz поділився рецептом смачного тіста на дріжджах. Для начинки підійде будь-який густий джем.
Інгредієнти:
- Пшеничне борошно — 500 г
- Молоко — 250 г
- Маргарин вершковий — 75 г
- Цукор — 50 г
- Яйця — 1 шт
- Сіль — 0.5 ч. л.
- Ванільний цукор — 1 пакетик
- Сухі дріжджі — 7
- Джем — до смаку
Приготування:
- З’єднуємо борошно, розпушувач, цукор, сіль та сухі дріжджі. Додаємо тепле молоко і одне яйце.
- Після цього можемо замішувати тісто — вручну, або за допомогою міксера. Додаємо розтоплений остиглий маргарин. Знову все перемішуємо.
- Замішане тісто потрібно залишити у теплому місці під харчовою плівкою на одну годину. Потім ділимо тісто на 2 рівні частини.
- Кожну частину качалкою розкочуємо в товщину, приблизно, 0.7 мм. Розрізаємо кожен лист тіста на 8 трикутників. На широку частину трикутника викладаємо джем. Загортаємо.
- Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. В цей час вмикаємо духовку. Рогалики туди ще не кладемо — вони повинні 20 хвилин постояти в теплому місці під рушником.
- Готуємо 20 хвилин при 190 градусах. На готовність перевіряємо зубочисткою.
Рогалики виходять дуже смачні й пишні. Також ми розповідали, як готувати печиво на майонезі.