Рогалики на молоке: самый простой рецепт ароматной выпечки
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Очень простой рецепт из элементарных продуктов
Мы рассказывали, как приготовить хрустящие сладкие рогалики на минералке. Прекрасный вариант – сменить тесто и приготовить их на молоке. Вообще кроме немолочных есть еще множество вариаций теста для рогаликов — на сметане, кефире, сыворотке и т.д. Но на молоке один из любимых.
FoodOboz поделился рецептом вкусного теста на дрожжах. Для начинки подойдёт любой густой джем.
Ингредиенты:
- Пшеничная мука — 500 г
- Молоко — 250 г
- Маргарин сливочный — 75 г
- Сахар — 50 г
- Яйца — 1 шт
- Соль – 0.5 ч. л.
- Ванильный сахар — 1 пакетик
- Сухие дрожжи — 7
- Джем — по вкусу
Приготовление:
- Соединяем муку, разрыхлитель, сахар, соль и сухие дрожжи. Добавляем теплое молоко и одно яйцо.
- После этого можем замешивать тесто – вручную, или с помощью миксера. Добавляем растопленный остывший маргарин. Снова все перемешиваем.
- Замешенное тесто нужно оставить в теплом месте под пищевой пленкой на час. Затем делим тесто на 2 равные части.
- Каждую часть скалкой раскатываем в толщину, примерно, 0.7 мм. Разрезаем каждый лист теста на 8 треугольников. На широкую часть треугольника выкладываем джем. Заворачиваем.
- Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. В это время включаем духовой шкаф. Рогалики туда еще не кладем – они должны 20 минут постоять в теплом месте под полотенцем.
- Готовим 20 минут при 190 градусах. На готовность проверяем зубочисткой.
Рогалики получаются очень вкусные и пышные. Также мы рассказывали, как готовить печенье на майонезе.