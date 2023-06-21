Рогалики на молоке: самый простой рецепт ароматной выпечки

Очень простой рецепт из элементарных продуктов

Мы рассказывали, как приготовить хрустящие сладкие рогалики на минералке. Прекрасный вариант – сменить тесто и приготовить их на молоке. Вообще кроме немолочных есть еще множество вариаций теста для рогаликов — на сметане, кефире, сыворотке и т.д. Но на молоке один из любимых.

FoodOboz поделился рецептом вкусного теста на дрожжах. Для начинки подойдёт любой густой джем.

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 500 г

Молоко — 250 г

Маргарин сливочный — 75 г

Сахар — 50 г

Яйца — 1 шт

Соль – 0.5 ч. л.

Ванильный сахар — 1 пакетик

Сухие дрожжи — 7

Джем — по вкусу

Приготовление:

Соединяем муку, разрыхлитель, сахар, соль и сухие дрожжи. Добавляем теплое молоко и одно яйцо. После этого можем замешивать тесто – вручную, или с помощью миксера. Добавляем растопленный остывший маргарин. Снова все перемешиваем. Замешенное тесто нужно оставить в теплом месте под пищевой пленкой на час. Затем делим тесто на 2 равные части. Каждую часть скалкой раскатываем в толщину, примерно, 0.7 мм. Разрезаем каждый лист теста на 8 треугольников. На широкую часть треугольника выкладываем джем. Заворачиваем. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. В это время включаем духовой шкаф. Рогалики туда еще не кладем – они должны 20 минут постоять в теплом месте под полотенцем. Готовим 20 минут при 190 градусах. На готовность проверяем зубочисткой.

Рогалики получаются очень вкусные и пышные. Также мы рассказывали, как готовить печенье на майонезе.