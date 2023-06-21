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Рогалики на молоке: самый простой рецепт ароматной выпечки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Вы будете поражены тем, как это вкусно
Вы будете поражены тем, как это вкусно. Фото Копилка рецептов

Очень простой рецепт из элементарных продуктов

Мы рассказывали, как приготовить хрустящие сладкие рогалики на минералке. Прекрасный вариант – сменить тесто и приготовить их на молоке. Вообще кроме немолочных есть еще множество вариаций теста для рогаликов — на сметане, кефире, сыворотке и т.д. Но на молоке один из любимых.

FoodOboz поделился рецептом вкусного теста на дрожжах. Для начинки подойдёт любой густой джем.

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 500 г
  • Молоко — 250 г
  • Маргарин сливочный — 75 г
  • Сахар — 50 г
  • Яйца — 1 шт
  • Соль – 0.5 ч. л.
  • Ванильный сахар — 1 пакетик
  • Сухие дрожжи — 7
  • Джем — по вкусу

Приготовление:

  1. Соединяем муку, разрыхлитель, сахар, соль и сухие дрожжи. Добавляем теплое молоко и одно яйцо.
  2. После этого можем замешивать тесто – вручную, или с помощью миксера. Добавляем растопленный остывший маргарин. Снова все перемешиваем.
  3. Замешенное тесто нужно оставить в теплом месте под пищевой пленкой на час. Затем делим тесто на 2 равные части.
  4. Каждую часть скалкой раскатываем в толщину, примерно, 0.7 мм. Разрезаем каждый лист теста на 8 треугольников. На широкую часть треугольника выкладываем джем. Заворачиваем.
  5. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. В это время включаем духовой шкаф. Рогалики туда еще не кладем – они должны 20 минут постоять в теплом месте под полотенцем.
  6. Готовим 20 минут при 190 градусах. На готовность проверяем зубочисткой.

Рогалики получаются очень вкусные и пышные. Также мы рассказывали, как готовить печенье на майонезе.

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#Рецепт #Выпечка #Десерт #Рогалики