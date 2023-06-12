Ви не повірите, як це смачно: неймовірний рецепт печива на майонезі

Справді важко в це повірити, але наші бабусі так робили

Приготувати смачні рогалики зараз просто. Але колись перед кулінарами стояла складна задача — спекти печиво або пиріг з мінімального набору продуктів.

Тому в тісто клали майонез. Разом з маслом або маргарином цей продукт надає тісту м'яку, пластичну консистенцію, з якою приємно працювати. Рецептом поділились на порталі vkusnoo.com.ua.

Інгредієнти:

Борошно — 2.5 склянки

Сода — 1 ч. л.

Спред - 250 г

Цукор - 200 г

Майонез — 4 ст. л.

Яйця — 2 шт.

Ваніль — 1 шт.

Лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Яйця, майонез і цукор перемішуємо до однорідної маси. Важливо, щоб всі продукти були кімнатної температури. Додаємо харчову соду, гашену лимонним соком, і ванілін. Частинами всипаємо просіяне борошно. Мішаємо. Ріжемо м'який спред на маленькі шматочки й теж вмішуємо його в тісто. Масу викладаємо на рівну суху поверхню, присипану борошном. Руками вимішуємо в еластичне нетуге тісто. Деко застеляємо пергаментом. Включаємо духовку на 220 °С. Формуємо печиво та викладаємо на деко. Ставимо випікатися орієнтовно на 20 хвилин. Печиво повинне підрум'янитися, але не бути коричневого кольору.

Готову випічку смачно притрусити пудрою. Коли охолоне — можна їсти. Також ми розповідали, як готувати смачний імбирний чай.