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Ви не повірите, як це смачно: неймовірний рецепт печива на майонезі

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Майонез у печиво клали, бо він заміняв інші жирні компоненти
Майонез у печиво клали, бо він заміняв інші жирні компоненти. Фото Коліжанка

Справді важко в це повірити, але наші бабусі так робили

Приготувати смачні рогалики зараз просто. Але колись перед кулінарами стояла складна задача — спекти печиво або пиріг з мінімального набору продуктів.

Тому в тісто клали майонез. Разом з маслом або маргарином цей продукт надає тісту м'яку, пластичну консистенцію, з якою приємно працювати. Рецептом поділились на порталі vkusnoo.com.ua.

Інгредієнти:

  • Борошно — 2.5 склянки
  • Сода — 1 ч. л.
  • Спред - 250 г
  • Цукор - 200 г
  • Майонез — 4 ст. л.
  • Яйця — 2 шт.
  • Ваніль — 1 шт.
  • Лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Яйця, майонез і цукор перемішуємо до однорідної маси. Важливо, щоб всі продукти були кімнатної температури.
  2. Додаємо харчову соду, гашену лимонним соком, і ванілін. Частинами всипаємо просіяне борошно. Мішаємо. Ріжемо м'який спред на маленькі шматочки й теж вмішуємо його в тісто.
  3. Масу викладаємо на рівну суху поверхню, присипану борошном. Руками вимішуємо в еластичне нетуге тісто.
  4. Деко застеляємо пергаментом. Включаємо духовку на 220 °С.
  5. Формуємо печиво та викладаємо на деко.
  6. Ставимо випікатися орієнтовно на 20 хвилин. Печиво повинне підрум'янитися, але не бути коричневого кольору.

Готову випічку смачно притрусити пудрою. Коли охолоне — можна їсти. Також ми розповідали, як готувати смачний імбирний чай.

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#Рецепт #Печиво #Випічка #Майонез