Ви не повірите, як це смачно: неймовірний рецепт печива на майонезі
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Справді важко в це повірити, але наші бабусі так робили
Приготувати смачні рогалики зараз просто. Але колись перед кулінарами стояла складна задача — спекти печиво або пиріг з мінімального набору продуктів.
Тому в тісто клали майонез. Разом з маслом або маргарином цей продукт надає тісту м'яку, пластичну консистенцію, з якою приємно працювати. Рецептом поділились на порталі vkusnoo.com.ua.
Інгредієнти:
- Борошно — 2.5 склянки
- Сода — 1 ч. л.
- Спред - 250 г
- Цукор - 200 г
- Майонез — 4 ст. л.
- Яйця — 2 шт.
- Ваніль — 1 шт.
- Лимонний сік — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Яйця, майонез і цукор перемішуємо до однорідної маси. Важливо, щоб всі продукти були кімнатної температури.
- Додаємо харчову соду, гашену лимонним соком, і ванілін. Частинами всипаємо просіяне борошно. Мішаємо. Ріжемо м'який спред на маленькі шматочки й теж вмішуємо його в тісто.
- Масу викладаємо на рівну суху поверхню, присипану борошном. Руками вимішуємо в еластичне нетуге тісто.
- Деко застеляємо пергаментом. Включаємо духовку на 220 °С.
- Формуємо печиво та викладаємо на деко.
- Ставимо випікатися орієнтовно на 20 хвилин. Печиво повинне підрум'янитися, але не бути коричневого кольору.
Готову випічку смачно притрусити пудрою. Коли охолоне — можна їсти. Також ми розповідали, як готувати смачний імбирний чай.