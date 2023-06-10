Ви будете красти стрілки у сусідів: смачний соус на зиму з часникових відходів

Простий та швидкий рецепт в домашніх умовах

Часник — обов’язкова складова багатьох смачних страв, таких як кабачки, запечені в паніруванні. В їжу зазвичай використовуються зубчики часнику, але люди, які його вирощують, знають ще одну смачну частину — часникові стрілки.

З них можна зробити багато смачних речей. Разом із порталом "Пляшка" ділимось рецептом дуже смачного соусу.

Інгредієнти:

часникові стрілки -150 г

олія — 120 г

сіль, перець — до смаку

лимонна кислота — 1 чайна ложка

Спосіб приготування:

Часникові стрілки миємо, просушуємо. Прибираємо жорстку частину і насіннєву коробочку. Подрібнюємо ножем. Викладаємо в чашу блендера з олією. Пробиваємо блендером до однорідної маси. Додаємо спеції та лимонну кислоту. Ще раз пробиваємо блендером. Всю масу викладаємо в будь-яку тару, в якій її буде зручно заморожувати. Автор рецепта радить використовувати одноразові соусниці.

Рецепт дуже простий і швидкий, з ним впорається кожен. Результат буде радувати вас смаком і ароматом всю зиму. Також ми ділились рецептом смачного яєчного тарту, який, до всього, ще й так просто готувати.