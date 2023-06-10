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Ви будете красти стрілки у сусідів: смачний соус на зиму з часникових відходів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ця заготовка виходить неймовірно ароматною
Ця заготовка виходить неймовірно ароматною. Фото Портал "Пляшка"

Простий та швидкий рецепт в домашніх умовах

Часник — обов’язкова складова багатьох смачних страв, таких як кабачки, запечені в паніруванні. В їжу зазвичай використовуються зубчики часнику, але люди, які його вирощують, знають ще одну смачну частину — часникові стрілки.

З них можна зробити багато смачних речей. Разом із порталом "Пляшка" ділимось рецептом дуже смачного соусу.

Інгредієнти:

  • часникові стрілки -150 г
  • олія — 120 г
  • сіль, перець — до смаку
  • лимонна кислота — 1 чайна ложка

Спосіб приготування:

  1. Часникові стрілки миємо, просушуємо. Прибираємо жорстку частину і насіннєву коробочку.
  2. Подрібнюємо ножем. Викладаємо в чашу блендера з олією. Пробиваємо блендером до однорідної маси.
  3. Додаємо спеції та лимонну кислоту. Ще раз пробиваємо блендером.
  4. Всю масу викладаємо в будь-яку тару, в якій її буде зручно заморожувати. Автор рецепта радить використовувати одноразові соусниці.

Рецепт дуже простий і швидкий, з ним впорається кожен. Результат буде радувати вас смаком і ароматом всю зиму. Також ми ділились рецептом смачного яєчного тарту, який, до всього, ще й так просто готувати.

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#Рецепт #Соус #Часник #Заготівля