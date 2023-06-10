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Печериці за цим рецептом стануть улюбленими: весь секрет в одному інгредієнті

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смажені гриби сподобаються всім без винятку
Смажені гриби сподобаються всім без винятку. Фото ukr.media

Один інгредієнт покращить зовнішній вигляд страви

Смажені печериці з цибулею – це найпростіше, водночас смачне поєднання. Таку страву можна їсти як самостійно, так і подавати з різноманітними гарнірами або навіть зі смаженим м’ясом.

А спробуйте додати у страву оцет, як радять "Бабусині рецепти". Такі грибочки не тільки виходитимуть ароматними та смачними, але й не змінять свого кольору під час приготування. Таку швидку, просту та смачну страву ви готуватимете часто.

Як посмажити печериці з цибулею

Інгредієнти:

  • печериці – 500 г;
  • соняшникова олія – для смаження;
  • вершкове масло – 30 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • сіль та перець – на свій смак;
  • часник – 2 зубчики
  • петрушка – пучок
  • яблучний оцет – 1/2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Невеликі печериці нарізаємо навпіл і викладаємо на розігріту сковороду з олією.
  2. Злегка обсмажуємо та викладаємо шматочок вершкового масла, розмішуємо.
  3. Цибулю нарізаємо чверть кільцями. Обсмажуємо грибочки до золотистості та викладаємо нарізану цибулю, смажимо до м’якості.
  4. Часник дрібно нарізаємо та відправляємо у сковороду. Солимо, перчимо, перемішуємо.
  5. Додаємо яблучний оцет, розмішуємо. Посипаємо подрібненою петрушкою та подаємо на стіл.

Такі печериці найкраще підійдуть до картопляного пюре. Смачного!

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