Печериці за цим рецептом стануть улюбленими: весь секрет в одному інгредієнті

Один інгредієнт покращить зовнішній вигляд страви

Смажені печериці з цибулею – це найпростіше, водночас смачне поєднання. Таку страву можна їсти як самостійно, так і подавати з різноманітними гарнірами або навіть зі смаженим м’ясом.

А спробуйте додати у страву оцет, як радять "Бабусині рецепти". Такі грибочки не тільки виходитимуть ароматними та смачними, але й не змінять свого кольору під час приготування. Таку швидку, просту та смачну страву ви готуватимете часто.

Як посмажити печериці з цибулею

Інгредієнти:

печериці – 500 г;

соняшникова олія – для смаження;

вершкове масло – 30 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сіль та перець – на свій смак;

часник – 2 зубчики

петрушка – пучок

яблучний оцет – 1/2 ст. л.

Спосіб приготування:

Невеликі печериці нарізаємо навпіл і викладаємо на розігріту сковороду з олією. Злегка обсмажуємо та викладаємо шматочок вершкового масла, розмішуємо. Цибулю нарізаємо чверть кільцями. Обсмажуємо грибочки до золотистості та викладаємо нарізану цибулю, смажимо до м’якості. Часник дрібно нарізаємо та відправляємо у сковороду. Солимо, перчимо, перемішуємо. Додаємо яблучний оцет, розмішуємо. Посипаємо подрібненою петрушкою та подаємо на стіл.

Такі печериці найкраще підійдуть до картопляного пюре. Смачного!