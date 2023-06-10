Печериці за цим рецептом стануть улюбленими: весь секрет в одному інгредієнті
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Один інгредієнт покращить зовнішній вигляд страви
Смажені печериці з цибулею – це найпростіше, водночас смачне поєднання. Таку страву можна їсти як самостійно, так і подавати з різноманітними гарнірами або навіть зі смаженим м’ясом.
А спробуйте додати у страву оцет, як радять "Бабусині рецепти". Такі грибочки не тільки виходитимуть ароматними та смачними, але й не змінять свого кольору під час приготування. Таку швидку, просту та смачну страву ви готуватимете часто.
Як посмажити печериці з цибулею
Інгредієнти:
- печериці – 500 г;
- соняшникова олія – для смаження;
- вершкове масло – 30 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- сіль та перець – на свій смак;
- часник – 2 зубчики
- петрушка – пучок
- яблучний оцет – 1/2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Невеликі печериці нарізаємо навпіл і викладаємо на розігріту сковороду з олією.
- Злегка обсмажуємо та викладаємо шматочок вершкового масла, розмішуємо.
- Цибулю нарізаємо чверть кільцями. Обсмажуємо грибочки до золотистості та викладаємо нарізану цибулю, смажимо до м’якості.
- Часник дрібно нарізаємо та відправляємо у сковороду. Солимо, перчимо, перемішуємо.
- Додаємо яблучний оцет, розмішуємо. Посипаємо подрібненою петрушкою та подаємо на стіл.
Такі печериці найкраще підійдуть до картопляного пюре. Смачного!