Шампиньоны по этому рецепту станут любимыми: весь секрет в одном ингредиенте
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Один ингредиент улучшит внешний вид блюда
Жареные шампиньоны с луком – это самое простое, одновременно вкусное сочетание. Такое блюдо можно есть как самостоятельно, так и подавать с разнообразными гарнирами или даже с жареным мясом.
А попробуйте добавить в блюдо уксус, как советуют "Бабусині рецепти". Такие грибочки не только будут получаться ароматными и вкусными, но и не изменят своего цвета во время приготовления. Такое быстрое, простое и вкусное блюдо вы будете готовить часто.
Как пожарить шампиньоны с луком
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г;
- подсолнечное масло – для жарки;
- сливочное масло – 30 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- соль и перец – по своему вкусу;
- чеснок – 2 зубчика
- петрушка – пучок
- яблочный уксус – 1/2 ст. л.
Способ приготовления:
- Небольшие шампиньоны нарезаем пополам и выкладываем на разогретую сковороду с маслом.
- Слегка обжариваем и выкладываем кусочек сливочного масла, размешиваем.
- Лук нарезаем четверть кольцами. Обжариваем грибочки до золотистости и выкладываем нарезанный лук, жарим до мягкости.
- Чеснок мелко нарезаем и отправляем в сковороду. Солим, перчим, перемешиваем.
- Добавляем яблочный уксус, размешиваем. Посыпаем измельченной петрушкой и подаем на стол.
Такие шампиньоны лучше всего подойдут к картофельному пюре. Приятного аппетита!