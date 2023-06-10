Шампиньоны по этому рецепту станут любимыми: весь секрет в одном ингредиенте

Один ингредиент улучшит внешний вид блюда

Жареные шампиньоны с луком – это самое простое, одновременно вкусное сочетание. Такое блюдо можно есть как самостоятельно, так и подавать с разнообразными гарнирами или даже с жареным мясом.

А попробуйте добавить в блюдо уксус, как советуют "Бабусині рецепти". Такие грибочки не только будут получаться ароматными и вкусными, но и не изменят своего цвета во время приготовления. Такое быстрое, простое и вкусное блюдо вы будете готовить часто.

Как пожарить шампиньоны с луком

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г;

подсолнечное масло – для жарки;

сливочное масло – 30 г;

лук репчатый – 1 шт.;

соль и перец – по своему вкусу;

чеснок – 2 зубчика

петрушка – пучок

яблочный уксус – 1/2 ст. л.

Способ приготовления:

Небольшие шампиньоны нарезаем пополам и выкладываем на разогретую сковороду с маслом. Слегка обжариваем и выкладываем кусочек сливочного масла, размешиваем. Лук нарезаем четверть кольцами. Обжариваем грибочки до золотистости и выкладываем нарезанный лук, жарим до мягкости. Чеснок мелко нарезаем и отправляем в сковороду. Солим, перчим, перемешиваем. Добавляем яблочный уксус, размешиваем. Посыпаем измельченной петрушкой и подаем на стол.

Такие шампиньоны лучше всего подойдут к картофельному пюре. Приятного аппетита!