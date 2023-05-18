Все это делают: самые большие ошибки при приготовлении грибов, с которыми они будут резиновыми.

Грибы – непростой продукт, но если знать, как с ними обращаться, вкус будет невероятным.

Все любят блюда с грибами, такие как невероятный рипляный токан. Но грибы – очень капризный продукт, и не все умеют правильно его готовить.

Ошибки допускают даже опытные кулинары. Рассказываем вместе с ProstoWay, на что нужно особо обратить внимание. Это касается как предварительного этапа, так и непосредственно приготовления.

Неправильное хранение

Если грибы неправильно хранились, смысла их готовить уже нет – они мало того, что будут безвкусными, да еще и опасными для здоровья. Их можно держать в морозильнике, но перед этим они обязательно должны быть хорошо очищены и сварены.

Неправильная жарка

Грибы получаются резиновыми по вкусу, если их тушат, а не жарят. Если томить их на медленном огне, они наберут влагу и потеряют вкус. То же происходит, если грибов на сковородке много — они не успеют хорошо прожариться, выпустят сок и начнут вариться.

А еще мало кто знает, но грибы во время жарки нельзя часто помешивать — корочка просто не успеет схватиться. Также мы писали о том, как сварить идеальное яйцо-пашот без кастрюли, уксуса и воронок.