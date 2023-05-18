Всі це роблять: найбільші помилки при приготуванні грибів, з якими вони будуть гумовими

Гриби – непростий продукт, але якщо знати, як із ними поводитись, смак буде неймовірним

Всі люблять страви з грибами, такі як неймовірний ріпляний токан. Але гриби — дуже капризний продукт, і не всі вміють правильно його готувати.

Помилок припускаються навіть досвідчені кулінари. Розповідаємо разом із ProstoWay, на що треба особливо звернути увагу. Це стосується як підготовчого етапу, так і безпосередньо приготування.

Неправильне зберігання

Якщо гриби неправильно зберігалися, сенсу їх готувати вже немає – вони мало того, що будуть несмачними, так ще й небезпечними для здоров’я. Їх можна тримати в морозилці, але перед цим вони обов’язково повинні бути добре очищені та зварені.

Неправильне смаження

Гриби виходять гумовими на смак, якщо їх тушкують, а не смажать. Якщо томити їх на повільному вогні, вони наберуть вологи та втратять смак. Те ж саме відбувається, якщо грибів на сковорідці багато — вони не встигнуть добре просмажитись, випустять сік і почнуть варитись.

А ще, мало хто знає, але гриби під час смаження не можна часто помішувати — скоринка просто не встигне схопитись. Також ми писали про те, як зварити ідеальне яйце-пашот без каструлі, оцту та воронок..