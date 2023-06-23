Просто посмажте огірки на сковороді: рецепт закуски, яка буде у вас на столі весь сезон

Таку смачну закуску готувати дуже просто

Що ми звикли робити з огірками? Додавати в овочеві салати або готувати з ними закуски, консервувати на зиму. А якщо ми їх обсмажимо? Така страва може бути, на перший погляд, незвичайною для нас, але саме так їх готують у корейській кухні.

Така страва від "Школи життя" — і відмінна самостійна закуска, і простий і швидкий гарнір до м’яса чи риби. Печеня підкреслить смак огірків і ви отримаєте неперевершену страву!

Як приготувати огірки

Інгредієнти:

350 г огірків;

дрібка солі;

1 ст. л. соєвого соусу;

паприка, гострий чи чорний перець, часник;

1 ч. л. олії;

1 ст. л. кунжуту.

Спосіб приготування :

Огірки нарізаємо шматочками, зовсім трохи солимо, перемішуємо і даємо постояти, щоб пустили сік. Паперовими серветками забираємо зайву рідину. На сковороду виливаємо олію і викладаємо огірки, смажимо їх на великому вогні, періодично перемішуючи хвилин п’ять. До огірків додати пропущений через прес часник, паприку, перець, якщо хочете червоний перець. Можна додати кунжут та соєвий соус. Тушкувати огірки необхідно під закритою кришкою на вогні нижче середнього 3-5 хвилин. Страва готова!

Подавайте огірки до улюбленої м’ясної страви та насолоджуйтесь! Смачного!