Просто посмажте огірки на сковороді: рецепт закуски, яка буде у вас на столі весь сезон
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Таку смачну закуску готувати дуже просто
Що ми звикли робити з огірками? Додавати в овочеві салати або готувати з ними закуски, консервувати на зиму. А якщо ми їх обсмажимо? Така страва може бути, на перший погляд, незвичайною для нас, але саме так їх готують у корейській кухні.
Така страва від "Школи життя" — і відмінна самостійна закуска, і простий і швидкий гарнір до м’яса чи риби. Печеня підкреслить смак огірків і ви отримаєте неперевершену страву!
Як приготувати огірки
Інгредієнти:
- 350 г огірків;
- дрібка солі;
- 1 ст. л. соєвого соусу;
- паприка, гострий чи чорний перець, часник;
- 1 ч. л. олії;
- 1 ст. л. кунжуту.
Спосіб приготування :
- Огірки нарізаємо шматочками, зовсім трохи солимо, перемішуємо і даємо постояти, щоб пустили сік.
- Паперовими серветками забираємо зайву рідину.
- На сковороду виливаємо олію і викладаємо огірки, смажимо їх на великому вогні, періодично перемішуючи хвилин п’ять.
- До огірків додати пропущений через прес часник, паприку, перець, якщо хочете червоний перець. Можна додати кунжут та соєвий соус.
- Тушкувати огірки необхідно під закритою кришкою на вогні нижче середнього 3-5 хвилин. Страва готова!
Подавайте огірки до улюбленої м’ясної страви та насолоджуйтесь! Смачного!