Забудьте про гіркі попки: що робити, щоб огірки не гірчили

Знаючи правила поливу, можна отримати смачний урожай огірків

Українці дуже люблять огірки та майже кожен має їх на своєму городі. Щоб виростити смачні та корисні овочі, необхідно не тільки вибрати хороше насіння, але й забезпечити рослині достатню кількість вологи, тепла та світла.

Для представника сімейства гарбузових водний режим відіграє особливо важливу роль. Якість урожаю огірків безпосередньо залежить від регулярного поливу, оскільки нестача води може призвести до появи гіркого смаку та грубої текстури овочів. Про це пише bb.lv.

Як правильно поливати огірки

Огірки, які захищені плівкою, вимагають поливу водою кімнатної температури один або два рази на тиждень до моменту плодоношення. Коли цей процес стартував, грунт повинен бути зволожений раз на 7-10 днів, а в теплиці вологість не повинна опускатися нижче 70%. Не слід перестаратися з поливом, тому під час сезону із рясними дощами рекомендується накривати овочі плівкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підгодувати огірки, щоб здобути великий урожай. Також ми писали, чому біля огірків не можна садити помідори.