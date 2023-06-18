Забудьте о горьких попках: что делать, чтобы огурцы не горчили

Зная правила полива, можно получить вкусный урожай огурцов

Украинцы очень любят огурцы и почти каждый имеет их на своём огороде. Чтобы вырастить вкусные и полезные овощи, необходимо не только выбрать хорошие семена, но и обеспечить растению достаточное количество влаги, тепла и света.

Для представителя семейства тыквенных, водный режим играет особенно важную роль. Качество урожая огурцов напрямую зависит от регулярного полива, поскольку недостаток воды может привести к появлению горького вкуса и грубой текстуры овощей. Об этом пишет bb.lv.

Как правильно поливать огурцы

Огурцы, которые защищены пленкой, требуют полива водой комнатной температуры один или два раза в неделю до того момента плодоношения. Когда этот процесс стартовал, почва должна быть увлажнена раз в 7-10 дней, а в теплице влажность не должна опускаться ниже 70%. Не следует переусердствовать с поливом, поэтому во время сезона с обильными дождями рекомендуется накрывать овощи пленкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкормить огурцы, чтобы получить большой урожай. Также мы писали, почему возле огурцов нельзя сажать помидоры.