Як врятувати полуниці, що зів’яла: готуємо ягідні кубики льоду для напоїв.

Усього 20 хвилин — і ваші напої заграють по-новому

Якщо у вас є перестигла або зів’яла полуниця, що втратила "товарний" вигляд, не варто її викидати! Ягоду можна врятувати, приготувавши смачні полуниці льоду для лимонадів, холодного чаю та коктейлів. Це смачно та ефектно на вигляд!

Shuba радить для різноманітності смаку міксувати полуницю та з іншими ягодами. У такі кубики можна додавати цукор, але ваші напої будуть кориснішими з кубиками льоду в чистому вигляді. Така добавка завжди додасть свіжості будь-якому напою. Та й знадобиться вам для цього тільки полуниця!

Як приготувати полуничні кубики льоду

Інгредієнти на 10 порцій:

полуниця – 1 кг.

Спосіб приготування:

Помийте, почистьте від хвостиків полуницю і складіть у миску. Пюруйте занурювальним блендером. Процідіть масу через дуже дрібне сито, щоб відокремити зернятка, проте цей крок не є обов’язковим. Розлийте пюре формочками для льоду і покладіть їх у морозильну камеру на 8 або більше годин. Коли пюре застигне — покладіть кубики полуничного льоду в пакет із застібкою, випустіть зайве повітря і поверніть у морозильну камеру.

Діставайте за потребою і додайте у різні безалкогольні напої чи коктейлі. Зустрічайте спеку смачно!