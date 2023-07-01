Як здивувати всіх навколо: просто приготуйте смажений кавун у клярі

Мінімум інгредієнтів та часу – максимум компліментів від близьких

Кавун — це чудовий спосіб трохи освіжити літнє меню. Не варто зупинятися на тому, щоби просто порізати і з’їсти його. Додайте кавун у салати, заморожуйте кубики, кладіть у склянки з напоями та робіть смачні закуски.

Якщо ви ще не куштували смажений кавун від Рецепті Online, то саме час це виправити. Ви не повірите, але ця страва має абсолютно неповторний смак! Спробуйте — і ви не захочете більше просто їсти кавун.

Як приготувати смажений кавун

Інгредієнти:

м'якуш невеликого кавуна;

пшеничне борошно — 6 ст.л.;

картопляний або кукурудзяний крохмаль — 4 ст.

олія для фритюру;

яєчні білки — 2 шт.

Спосіб приготування:

Розведіть крохмаль невеликою кількістю води та акуратно вбийте в нього яєчні білки. За своєю консистенцією кляр має бути як дуже густий кисіль. У кавуна вийміть м'якуш та кісточки, наріжте невеликими шматочками та ретельно обваляйте у борошні. Потім шматочки кавуна вмочіть в кляр і смажте в розпеченому фритюрі з олії, до утворення рум’яної скоринки. Обсмажувати потрібно дуже швидко, щоб кавун не встиг втратити свою соковитість та хрускіт. Перед подачею посипте цукровою пудрою.

Не поспішайте викидати шкірки кавуна — з них можна приготувати незвичайне варення. Смачного!