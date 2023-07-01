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Как удивить всех вокруг: просто приготовьте жареный арбуз в кляре

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Из арбуза можно приготовить много вкусных блюд
Из арбуза можно приготовить много вкусных блюд. Фото Depositphotos

Минимум ингредиентов и времени — максимум комплиментов от близких

Арбуз — это отличный способ немного освежить летнее меню. Не стоит останавливаться на том, чтобы просто порезать и съесть его. Добавляйте арбуз в салаты, замораживайте кубики, кладите в стаканы с напитками и делайте вкусные закуски.

Если вы еще не пробовали жареный арбуз от Рецепти Online, то самое время это исправить. Вы не поверите, но это блюдо имеет абсолютно неповторимый вкус! Попробуйте — и вы не захотите больше просто есть арбуз.

Как приготовить жареный арбуз

Ингредиенты:

  • мякоть небольшого арбуза;
  • пшеничная мука — 6 ст.л.;
  • картофельный или кукурузный крахмал — 4 ст.л.;
  • растительное масло для фритюра;
  • яичные белки — 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Разведите крахмал небольшим количеством воды и аккуратно вбейте в него яичные белки. По своей консистенции кляр должен быть как очень густой кисель.
  2. У арбуза выньте мякоть и косточки, нарежьте небольшими кусочками и тщательно обваляйте в муке.
  3. Затем кусочки арбуза обмакните в кляр и жарьте в раскаленном фритюре из растительного масла, до образования румяной корочки.
  4. Обжаривать нужно очень быстро, чтобы арбуз не успел потерять свою сочность и хруст.
  5. Перед подачей посыпьте блюдо сахарной пудрой.

Не спешите выбрасывать арбузные корки — из них можно приготовить необычное варенье. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Арбуз #Десерт #Готовим дома