Как удивить всех вокруг: просто приготовьте жареный арбуз в кляре
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Минимум ингредиентов и времени — максимум комплиментов от близких
Арбуз — это отличный способ немного освежить летнее меню. Не стоит останавливаться на том, чтобы просто порезать и съесть его. Добавляйте арбуз в салаты, замораживайте кубики, кладите в стаканы с напитками и делайте вкусные закуски.
Если вы еще не пробовали жареный арбуз от Рецепти Online, то самое время это исправить. Вы не поверите, но это блюдо имеет абсолютно неповторимый вкус! Попробуйте — и вы не захотите больше просто есть арбуз.
Как приготовить жареный арбуз
Ингредиенты:
- мякоть небольшого арбуза;
- пшеничная мука — 6 ст.л.;
- картофельный или кукурузный крахмал — 4 ст.л.;
- растительное масло для фритюра;
- яичные белки — 2 шт.
Способ приготовления:
- Разведите крахмал небольшим количеством воды и аккуратно вбейте в него яичные белки. По своей консистенции кляр должен быть как очень густой кисель.
- У арбуза выньте мякоть и косточки, нарежьте небольшими кусочками и тщательно обваляйте в муке.
- Затем кусочки арбуза обмакните в кляр и жарьте в раскаленном фритюре из растительного масла, до образования румяной корочки.
- Обжаривать нужно очень быстро, чтобы арбуз не успел потерять свою сочность и хруст.
- Перед подачей посыпьте блюдо сахарной пудрой.
Не спешите выбрасывать арбузные корки — из них можно приготовить необычное варенье. Приятного аппетита!