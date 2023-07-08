Навіщо смажити варені яйця: неймовірний рецепт сніданку по-китайськи

Страва виходить настільки смачною, що у вас будуть просити добавки

Яйця – один із найважливіших продуктів у нашій кухні. З них можна приготувати безліч різноманітних страв: яйця пашот, пишні омлети, додають у випічку як начинку.

Мабуть, найцікавіше готують яйця китайці — вони смажать варені яйця. Спробуйте — і навряд чи ви відірветесь від страви за рецептом "Главреда". До того ж приготувати таку незвичайну страву досить просто.

Як приготувати яйця по-китайськи

Інгредієнти:

8 курячих яєць;

2 склянки води;

80 мл соєвого соусу;

6 зубчиків часнику;

1 ст. л. цукру;

2 ч. л. кунжуту;

40 г крохмальної патоки.

Спосіб приготування:

Відваріть яйця, остудіть у холодній воді та очистьте від шкаралупи. Зварені та очищені яйця покладіть у глибоку каструлю чи сковороду, залийте водою. Додайте соєвий соус, цукор та часник. Каструлю чи сковороду поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння. Після цього потрібно зменшити вогонь та кип’ятити близько 5 хвилин. Перевертайте яйця, поки вони не стануть коричневими, а соус не загусне. Для блиску можна додати крохмальну патоку, знову довести до кипіння та кип’ятити 1-2 хвилини. Готові яйця варто викласти на тарілку і полийте соусом, що залишився на дні. За бажання посипте яйця кунжутом.

Щоб приготувати яйця китайською швидше, можна скористатися лайфхаками та почистити їх за секунду. Такі трюки значно полегшать вам життя.