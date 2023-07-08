Рус

Навіщо смажити варені яйця: неймовірний рецепт сніданку по-китайськи

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Яєць за китайським рецептом ви точно ще не куштували!
Яєць за китайським рецептом ви точно ще не куштували!. Фото rbc.ua

Страва виходить настільки смачною, що у вас будуть просити добавки

Яйця – один із найважливіших продуктів у нашій кухні. З них можна приготувати безліч різноманітних страв: яйця пашот, пишні омлети, додають у випічку як начинку.

Мабуть, найцікавіше готують яйця китайці — вони смажать варені яйця. Спробуйте — і навряд чи ви відірветесь від страви за рецептом "Главреда". До того ж приготувати таку незвичайну страву досить просто.

Як приготувати яйця по-китайськи

Інгредієнти:

  • 8 курячих яєць;
  • 2 склянки води;
  • 80 мл соєвого соусу;
  • 6 зубчиків часнику;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 2 ч. л. кунжуту;
  • 40 г крохмальної патоки.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть яйця, остудіть у холодній воді та очистьте від шкаралупи. Зварені та очищені яйця покладіть у глибоку каструлю чи сковороду, залийте водою. Додайте соєвий соус, цукор та часник.
  2. Каструлю чи сковороду поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння. Після цього потрібно зменшити вогонь та кип’ятити близько 5 хвилин.
  3. Перевертайте яйця, поки вони не стануть коричневими, а соус не загусне.
  4. Для блиску можна додати крохмальну патоку, знову довести до кипіння та кип’ятити 1-2 хвилини.
  5. Готові яйця варто викласти на тарілку і полийте соусом, що залишився на дні. За бажання посипте яйця кунжутом.

Щоб приготувати яйця китайською швидше, можна скористатися лайфхаками та почистити їх за секунду. Такі трюки значно полегшать вам життя.

Теги:
#Китай #Рецепт #Яйця #Готуємо вдома