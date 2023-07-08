Зачем жарить вареные яйца: невероятный рецепт завтрака по-китайски

Блюдо получается настолько вкусным, что у вас будут просить добавки

Яйца – один из важнейших продуктов в нашей кухне. Из них можно приготовить множество разнообразных блюд: яйца пашот, пышные омлеты, добавляют в выпечку в качестве начинки.

Пожалуй, интереснее всего готовят яйца китайцы — они жарят вареные яйца. Попробуйте — и вряд ли вы оторветесь от блюда по рецепту "Главреда". К тому же, приготовить такое необычное блюдо достаточно просто.

Как приготовить яйца по-китайски

Ингредиенты:

8 куриных яиц;

2 стакана воды;

80 мл соевого соуса;

6 зубчиков чеснока;

1 ст. л. сахара;

2 ч. л. кунжута;

40 г крахмальной патоки.

Способ приготовления:

Отварите яйца, остудите в холодной воде и очистите от скорлупы. Сваренные и очищенные яйца положите в глубокую кастрюлю или сковороду, залейте водой. Добавьте соевый соус, сахар и чеснок. Кастрюлю или сковороду поставьте на средний огонь и доведите до кипения. После этого нужно уменьшить огонь и кипятить около 5 минут. Переворачивайте все время яйца, пока они не станут коричневыми, а соус не загустеет. Для блеска можно добавить крахмальную патоку, снова довести до кипения и кипятить 1-2 минуты. Готовые яйца стоит выложите на тарелку и полейте соусом, которые остался на дне. При желании посыпьте яйца кунжутом.

Чтобы приготовить яйца по-китайски быстрее, можно воспользоваться лайфхаками и почистить их за секунду. Такие трюки значительно облегчат вам жизнь.