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Зачем жарить вареные яйца: невероятный рецепт завтрака по-китайски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Яиц по китайскому рецепту вы точно еще не пробовали!
Яиц по китайскому рецепту вы точно еще не пробовали!. Фото rbc.ua

Блюдо получается настолько вкусным, что у вас будут просить добавки

Яйца – один из важнейших продуктов в нашей кухне. Из них можно приготовить множество разнообразных блюд: яйца пашот, пышные омлеты, добавляют в выпечку в качестве начинки.

Пожалуй, интереснее всего готовят яйца китайцы — они жарят вареные яйца. Попробуйте — и вряд ли вы оторветесь от блюда по рецепту "Главреда". К тому же, приготовить такое необычное блюдо достаточно просто.

Как приготовить яйца по-китайски

Ингредиенты:

  • 8 куриных яиц;
  • 2 стакана воды;
  • 80 мл соевого соуса;
  • 6 зубчиков чеснока;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 2 ч. л. кунжута;
  • 40 г крахмальной патоки.

Способ приготовления:

  1. Отварите яйца, остудите в холодной воде и очистите от скорлупы. Сваренные и очищенные яйца положите в глубокую кастрюлю или сковороду, залейте водой. Добавьте соевый соус, сахар и чеснок.
  2. Кастрюлю или сковороду поставьте на средний огонь и доведите до кипения. После этого нужно уменьшить огонь и кипятить около 5 минут.
  3. Переворачивайте все время яйца, пока они не станут коричневыми, а соус не загустеет.
  4. Для блеска можно добавить крахмальную патоку, снова довести до кипения и кипятить 1-2 минуты.
  5. Готовые яйца стоит выложите на тарелку и полейте соусом, которые остался на дне. При желании посыпьте яйца кунжутом.

Чтобы приготовить яйца по-китайски быстрее, можно воспользоваться лайфхаками и почистить их за секунду. Такие трюки значительно облегчат вам жизнь.

Теги:
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