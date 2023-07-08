Зачем жарить вареные яйца: невероятный рецепт завтрака по-китайски
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Блюдо получается настолько вкусным, что у вас будут просить добавки
Яйца – один из важнейших продуктов в нашей кухне. Из них можно приготовить множество разнообразных блюд: яйца пашот, пышные омлеты, добавляют в выпечку в качестве начинки.
Пожалуй, интереснее всего готовят яйца китайцы — они жарят вареные яйца. Попробуйте — и вряд ли вы оторветесь от блюда по рецепту "Главреда". К тому же, приготовить такое необычное блюдо достаточно просто.
Как приготовить яйца по-китайски
Ингредиенты:
- 8 куриных яиц;
- 2 стакана воды;
- 80 мл соевого соуса;
- 6 зубчиков чеснока;
- 1 ст. л. сахара;
- 2 ч. л. кунжута;
- 40 г крахмальной патоки.
Способ приготовления:
- Отварите яйца, остудите в холодной воде и очистите от скорлупы. Сваренные и очищенные яйца положите в глубокую кастрюлю или сковороду, залейте водой. Добавьте соевый соус, сахар и чеснок.
- Кастрюлю или сковороду поставьте на средний огонь и доведите до кипения. После этого нужно уменьшить огонь и кипятить около 5 минут.
- Переворачивайте все время яйца, пока они не станут коричневыми, а соус не загустеет.
- Для блеска можно добавить крахмальную патоку, снова довести до кипения и кипятить 1-2 минуты.
- Готовые яйца стоит выложите на тарелку и полейте соусом, которые остался на дне. При желании посыпьте яйца кунжутом.
Чтобы приготовить яйца по-китайски быстрее, можно воспользоваться лайфхаками и почистить их за секунду. Такие трюки значительно облегчат вам жизнь.