Скорлупа отпадет сама: как почистить яйца за пару секунд

Трюки, которые облегчат вам жизнь

Скоро самый большой христианский праздник — Пасха с одним из ее главных атрибутов — яйцами. Уже сейчас мы запасаемся хитростями, как их правильно выбрать и покрасить.

Часто многие из нас сталкивались с ситуацией, когда вареное яйцо плохо чистится. На пасхальные праздники этот вопрос стоит особенно актуально. Поможет нам быстро справиться с чисткой яиц "Главред".

Как легко почистить яйца

Свежие яйца в большинстве случаев чистятся плохо. Варить яйца лучше те, которые хранились 1-2 недели.

Для того чтобы яйца чистились полегче, лучше класть их еще не в закипевшую воду. Когда она начнет бурлить, просто убавьте огонь и варите яйцо примерно 10-12 минут. После варки немного расколите яйцо и отправьте его в холодную воду на 10-15 минут. Подготовленное таким образом яйцо можно легко очистить от скорлупы.

Чистить яйцо начинайте с тупого конца. Как раз там находится воздушный карман, который позволит поддеть скорлупу, не повредив белок яйца.

Самый простой способ очистить вареное яйцо — в стакане. Для этого нужно яйцо положить в посуду, наполнить наполовину холодной водой и накрыть сверху ладонью. В быстром темпе 3 секунды потрясите стакан в разные стороны. После этого скорлупа легко снимется с яйца.

Еще один из самых распространенных способов — обсушить вареное яйцо, положить на жесткую поверхность и покатать в течение 30 секунд. В результате скорлупа снимется легко.

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