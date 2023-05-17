Без уксуса и грязных кастрюль: найден самый простой способ варить пашот

Это действительно просто – понадобится микроволновка и маленькая мисочка

Яйцо-пашот – это любимый лаконичный завтрак многих. Кроме самостоятельного употребления такое яйцо часто используют в блюдах — яйцо кладут сверху других продуктов, и, когда оно разрезается, желток вытекает и становится невероятным соусом. К примеру, так сконструирован салат со спаржей.

Но приготовить идеальное яйцо – это еще задача, после которой еще и остается грязная посуда. Но есть способ, как сделать это быстро. Им поделилась блогерка под ником iren.lazun.

Нам понадобится:

Яйцо

Вода 100 мл

Соль 1/2 ч л

Маленькая мисочка или кружка, которую можно поставить в микроволновку

Способ приготовления:

Наливаем воду в миску, добавляем соль, тщательно перемешиваем все до растворения. В миску с водой осторожно вбиваем яйцо. Вода должна покрыть яйцо полностью. Отправляем в микроволновку на 1,5-2 мин. Мощность должна быть выставлена 800 Вт. Наблюдаем, как готовится. В течение времени можно останавливать процесс нагрева и открывать, чтобы контролировать процесс. Потому что все зависит от вашей микроволновки — у кого-то пашот может готовиться дольше, а у кого-то быстрее.

Яйцо может не выйти с первого раза, но это только повод попробовать еще раз. Кстати, многое зависит от правильного разбивания яйца. В частности, можно минимизировать риск повредить желток.