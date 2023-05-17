Без оцту та брудних каструль: знайдено найпростіший спосіб варити пашот
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Це справді просто — знадобиться мікрохвильовка і маленька мисочка
Яйце-пашот — це улюблений лаконічний сніданок багатьох. Окрім самостійного вживання, таке яйце часто використовують у стравах — яйце кладуть зверху інших продуктів, і, коли воно розрізається, жовток витікає і стає неймовірним соусом. До прикладу, так сконструйований салат зі спаржею.
Але приготувати ідеальне яйце — те ще завдання, після якого ще й залишається брудний посуд. Та є спосіб, як зробити це швидко. Ним поділилась блогерка під ніком iren.lazun.
Нам знадобиться:
- Яйце
- Вода 100 мл
- Сіль 1/2 ч л
- Маленька мисочка або кружка, яку можна поставити у мікрохвильовку
Спосіб приготування:
- Наливаємо воду в миску, додаємо сіль, ретельно перемішуємо все до розчинення. В миску з водою обережно вбиваємо яйце. Вода повинна покрити яйце повністю.
- Відправляємо в мікрохвильовку на 1,5-2 хв. Потужність має бути виставлена 800 Вт.
- Спостерігаємо, як готується. Впродовж часу можна зупиняти процес нагрівання і відкривати, щоб контролювати процес. Бо все залежить від вашої мікрохвильовки — в когось пашот може готуватись довше, а в когось — швидше.
Яйце може не вдатися з першого разу, але це лише привід спробувати ще раз. До речі, багато залежить від правильного розбивання яйця. Зокрема, так можна мінімізувати ризик пошкодити жовток.